Iuliana Luciu, declarații dureroase despre tatăl ei: „Părinții nu ți-i alegi. Buni sau răi, trebuie să ai grijă de ei”

Pe Iuliana Luciu o cunoaștem foarte bine. Este sora mai mică a celebrei Nicoleta Luciu, la vârsta 15 ani și-a început cariera în muzică, apoi a trecut la actorie și acum prezintă, la Antena 1, emisiunea “Prețul cel bun”, proiect foarte apreciat de public.

Iuliana Luciu face dezvăluiri despre relația cu părinții. De ce nu și-a abandonat tatăl

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Iuliana Luciu își aduce aminte ce a însemnat copilăria ei fără tabletă și telefon mobil și cât de tare îi lipsește sora mai mare, mutată de ani de zile la Miercurea Ciuc.

Cunoscuta prezentatoare ne spune care a fost cel mai rebel lucru pe care l-a făcut în liceu și recunoaște că succesul îți poate “lua” mințile foarte ușor. cât de mult s-a schimbat în ultimii 20 de ani, ce a învățat în această perioadă, când își planifică să devină mamă ce și-a cumpărat cu primii bani câștigați.

ne povestește despre relația cu părinții ei și mărturisește că simte obligația să aibă grijă de ei. Nu își judecă tatăl pentru viciile avute și pentru copilăria dureroasă la care a supus-o și, deși dă se înțeles că o doare relația dezechilibrată pe care o au, nu îi poate întoarce spatele.

“Nu merită să-ți riști sănătatea pentru bani”

Îți petreceai vacanțele la bunici? Ce amintiri ai de atunci?

-Nu mergeam în alte vacanțe, decât în cele la bunici. Au fost vacanțe de care îmi aduc aminte cu drag, fără telefoane, tablete și altele. Știu că de când mă trezeam și până când apunea soarele eram doar pe uliță, mă jucam cu copiii și cu ce găseam pe acolo.

“Tata… nu prea înțelegea el mare lucru ”

Cum a fost relația cu părinții tăi? Cine te-a susținut cel mai mult?

-Am avut o relație cât de poate de normală. Mama mă susținea cu cuvinte frumoase, iar tata… nu prea înțelegea el mare lucru.

Știu că tatăl vostru nu a fost tocmai un tată ideal, dar ați rămas alături de el…

-De ce am rămas alături de el? Simplu, părinții nu ți-i alegi și oricum sunt ei, buni sau răi, trebuie să ai grijă de ei.

Iuliana Luciu, despre sora ei: “Cel mai tare mă enerva când mă punea să dorm”

Cum a fost relația cu Nicoleta? Vă iubeați, vă mai băteați? Ce înseamnă sora ta pentru tine?

-Este o diferență destul de mare între noi două, aveam activități total diferite. Cel mai tare mă enervam atunci când eu voiam să mă joc și ea mă obliga să dorm. Cred că asta este problema tuturor copiilor, somnul de după amiază.

Ți-e dor acum de ea? Cum reușiți să va vedeți?

-Nicoleta vine aproape în fiecare săptămâna în București, iar atunci când nu filmez pentru “Prețul cel bun”, ne vedem. Momentan avem multe filmări, căci din toamna pregătim un sezon nou-nouț, cu foarte multe premii și surprize, așa că profit de ocazie și va invit să ne urmăriți în fiecare zi, la Antena 1.

Care este cel mai “rebel” lucru pe care l-ai făcut la liceu? Erai cuminte sau nebunatică?

-În liceu eram destul de cuminte, cel mai “rebel” lucru pe care-l făceam era că mai chiuleam din când în când.

Ai debutat în muzică la 15 ani. Cum te-ai simțit când venea lumea la spectacolele voastre?

-A fost o perioada frumoasă din viața mea, din care am avut ce învața. Nu știu dacă erau oameni care veneau special pentru noi la spectacole, deoarece ca noi mai aveau foarte mulți programe artistice. Dar țin minte că îmi plăcea foarte mult în sezonul estival, mergeam pe la hoteluri unde făceam câte un program.

Când ai câștigat primii bani?

-Înainte să mă apuc de muzică împărțeam pliante, împreună cu cea mai bună prietenă a mea.

Mai ții minte ce ți-ai luat cu ei?

-Nu era o suma mare de bani, știu că îi dădeam pe înghețată și dulciuri, nimic important.

Cât conteaza banii pentru Iuliana Luciu: “Nu merită să-ți riști sănătatea pentru ei”

Ce înseamnă, acum, la maturitate, banii pentru tine?

-Pentru că atunci când eram mică nu am avut bani, așa cum aveau alți copii din jurul meu, am învățat să fiu o persoană chibzuită. Am învățat de foarte tânăra să nu arunc cu ei în stânga și-n dreapta, să-i dau pe prostii. Banii înseamnă siguranță și independență, dar nu merită să îți riști sănătatea ca să-i faci. Banii așa cum vin, se și duc.

Ai vreun rol preferat, un rol în care te-ai regăsit cel mai tare?

-Toate rolurile pe care le-am interpretat mi-au plăcut și am pus suflet în interpretarea fiecărui personaj.

“Succesul îți poate lua mințile” recunoaște frumoasa prezentatoare

Ai simțit vreodată că succesul îți “ia” mințile?

-Sigur că da, depinde doar de tine dacă vrei să te schimbe într-un mod negativ sau pozitiv. Eu cred că m-am schimbat în sensul bun, că am învățat multe pe parcursul vieții. Am încercat să muncesc mult și să urmez niște exemple în viață.

Cum era Iuliana de la Kyss și cum este Iuliana de acum?

-A fost o perioada foarte frumoasă și interesantă pentru mine. Iuliana de atunci era doar un copil, ca un burete care absorbea toată informația pe care o primea, nu mai are nicio legătură cu mine, cea de acum.

Cât de mult te-a “costat” maturizarea?

-Maturizarea vine la pachet cu lucruri bune, dar și mai puțin bune, că așa e în viață.

Iuliana Luciu, despre copii: “Nu mai am planuri în legătură cu asta”

Ai deja 35 de ani, te-ai gândit cum ar fi să devii mamă?

-M-am gândit la asta acum ceva timp și chiar îmi doream să fiu o mămică tânăra. Acum, că am ajuns la 35 ani, mi se pare că totul depinde doar de ce mi-a pregătit Dumnezeu, nu mai am planuri în legătură cu asta. Dacă se întâmplă bine, dacă nu asta e.

Cum este mătușa Iuliana? Cum te distrezi cu nepoții tăi?

-Eu mă pun la mintea nepoților mei și facem toate nebuniile specifice vârstei, pentru că îi iubesc enorm. Când erau în Bucureșți ne vedeam aproape în fiecare zi, acum, că sunt la Miercurea Ciuc îi văd mai rar, dar îmi este foarte dor de ei.

“Doar prezentul și viitorul contează”

Ai vreun regret, în plan personal?

-Îmi place să cred că nu am nici un regret, doar niște experiențe din care am avut doar de învățat.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-M-a ferit Dumnezeu de momente îngrozitoare.

Dacă ai putea, ce greșeli din trecut ai încerca să repari?

-Nu îmi place să vorbesc despre trecut, doar prezentul și viitorul contează.

Secretul siluetei Iulianei Luciu: “Mi-ar plăcea să am un stil de viață sănătos, dar nu reușesc”

Ce nu ai face niciodată, nici pentru un milion de euro?

-Nu mi-aș trăda familia și prietenii adevărați.

Ai vreun secret de arăți atât de bine? Ții vreo dietă?

-Am momente când țin dietă, dar și momente când mănânc mult. Mi-ar plăcea să am un stil de viață sănătos, dar nu reușesc, sunt foarte pofticioasă și gurmandă, nu rezist tentațiilor.

Ai vreo destinație preferată de vacanță? Mai ții minte vreo peripeție?

-Toate destinațiile cu mare și soare sunt preferatele mele. Singurele peripeții au fost cele în care am pierdut avionul.

Ce proiecte ai pentru anul 2022?

-“Prețul cel bun”, proiect la care filmăm destul de mult și mă bucur enorm că este o emisiune care se bucură de simpatia publicului de acasă. Mai am un proiect de suflet la care lucrez de mai bine de un an, despre care nu pot da mai multe detalii. Implică o echipa frumoasă cu care lucrez și mă ajută să îmi îndeplinesc visul care până acum a fost doar în stadiul de hobby.