Ivaylo Petev, îngrijorat înainte de Universitatea Craiova – FCSB. Planul prin care speră să-i învingă pe rivali

Derby-ul Universitatea Craiova – FCSB se joacă pe stadionul „Ion Oblemenco”, de la ora 20:00, iar Ivaylo Petev are doi absenți de marcă. Tehnicianul bulgar este cu gândul doar la cele trei puncte și revanșa în fața suporterilor „alb-albaștrii” după înfrângerea dureroasă cu Farul.

Ivaylo Petev, îngrijorat înainte de Universitatea Craiova – FCSB: „Trebuie să jucăm cu clasa înaltă”

Spiritele se încing în Cetatea Băniei înaintea derby-ului Universitatea Craiova – FCSB. pe stadionul „Ion Oblemenco”, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Ivaylo Petev abordează derby-ul cu „roș-albaștrii” la victorie și speră ca elevii săi să învețe din greșelile cu Farul Constanța. Acesta refuză să se gândească că Universitatea Craiova poate pierde play-off-ul după ultimii pași greșiți.

„Urmează un meci în care trebuie să jucăm cu clasa înaltă, să arătăm că trebuie să câștigăm cu orice preț și să minimizăm toate greșelile din meciul anterior. Astea sunt lucrurile principale care trebuie făcute. Întâmpinam echipa care este pe locul 1, respectăm foarte mult asta.

Dacă sunt pe locul ăsta nu este întâmplător. Trebuie să ne prezentăm mai bine decât în meciul anterior. Trebuie să jucăm cu clasa înaltă, să nu facem greșeli copilărești ca în ultimele 4 etape, dacă o să facem asta sunt sigur că o să câștigăm.

Nu vreau să mă gândesc la acest lucru (n.r. ratarea play-off-ului), totul depinde de noi, trebuie să ne prezentăm duminică altfel. Nici nu vreau să știu (n.r. cine arbitrează), nu vreau să comentez alți oameni, nu mă băga în tema asta pentru că am ce să spun și nu vreau”, a spus Ivaylo Petev.

Se pregătește debutul lui Anzor Mekvabishvili! Anunțul lui Ivaylo Petev: „Când pierzi ești sub pământ”

Starea de supărare din lotul „alb-albaștrilor” încă este prezentă într-o măsură mică înaintea derby-ului cu FCSB. Ivaylo Petev anunță la Universitatea Craiova, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

„Fiecare are dreptul la o părere, noi nu ne uităm așa departe. Fiecare participant la meci trebuie să fie responsabil, ceea ce a fost la meciul anterior, mai ales în repriza a doua. Toți se bazau pe Alex, dar nu le poate face pe toate. Fiecare trebuie să fie responsabil și să facă ceea ce trebuie.

Tot timpul sunt sincer, nu am ce să mințim situația nu este cea mai bună. Când câștigi ești în aer și când pierzi ești sub pământ. Fiecare trebuie să facă un rezumat cu ce a fost bun și rău, iar ca echipă trebuie să arătăm mai convingători. Fotbalul este jocul greșelilor, nu sunt mulțumit de faptul că am avut 6,7 ocazii și am marcat doar o dată.

Să sperăm că duminică o să avem 2 situații și o să marcăm 2 goluri. O să ne ajute suporterii și sperăm să nu îi dezamăgim. Este posibil să joace (n.r. Anzor Mekvabishvili). Cred că în acest campionat orice echipă se luptă pentru ceva, noi ne uităm la echipa noastră și nu le comentez pe restul”, a mai spus bulgarul.

Ce spune despre transferuri: „Nu este ușor”

Universitatea Craiova caută să se întârească și cu un atacant în iarnă după ce Elvir Koljic și Jovan Markovic nu l-au convins în minutele primite. Acesta mărturisește că nu este ușor să aduci jucători buni în această perioadă de mercato,

„Unor jucători le trebuie mai mult timp de adaptare, sunt jucători care se adaptează mai repede. Și eu vreau să se întâmple totul în 24 de ore, dar nu se poate. Este important pentru noi ca echioă să fim stabili, pentru ca în apărare să fie plusuri. Să sperăm că în următoarele meciuri o să arătăm mai bine.

Facem tot posibilul, vedem până unde ajunge pentru că nu este ușor în perioada de transferuri de iarnă. Este bine că se creează situațiile pe care le avem, nu este bine că nu marcăm. Screciu este în afara lotului de o lună și jumătate, cred că nici Ivan nu o să fie pentru meciul acesta, nu știm încă”, a încheiat Petev.