Ce nu i-a plăcut lui Ivaylo Petev la Universitatea Craiova – Dinamo 1-0: „Avem mult de lucru”

Ivaylo Petev a trecut testul debutului la Universitatea Craiova, însă tehnicianul bulgar trage un semnal de alarmă după succesul cu Dinamo, scor 1-0. Tehnicianul i-a felicitat pe elevii săi pentru energia pe care au avut-o pe teren și speră să rezolve problemele „alb-albaștrilor” în pauza competițională.

Ivaylo Petev, concluzii după Universitatea Craiova – Dinamo 1-0: „Am făcut șapte sau opt greșeli în cinci minute”

și urca în clasament, fiind la patru puncte distanță față de Rapid. „Alb-albaștrii”erau fără succes în SuperLiga de patru etape, ultimele trei puncte câștigate fiind cu FC Botoșani, scor 5-1.

Ivaylo Petev este mulțumit de evoluția jucătorilor săi din primele 45 de minute, însă l-a deranjat că „juveții” au cedat terenul în ultimele 10 minute. Totuși, tehnicianul este mulțumit cu faptul că a câștigat trei puncte la debutul pentru Universitatea Craiova.

„În prima repriză am jucat mai bine, am avut controlul meciului, am înscris și am mai avut două ocazii mari, dar nu am mai reușit să marcăm. O chestie care nu mi-a plăcut în ultimele 10 minute din prima repriză a fost că nu am avut mingea. Foarte ușor am dat mingea adversarului și am făcut șapte sau opt greșeli în cinci minute.

În partea a doua, ne-am gândit doar la cele 3 puncte. Ne-am apărat mai mult și nu am dat posibilitatea adversarului să înscrie. Am avut câteva contraatacuri, dar nu am mai marcat. Sunt 3 puncte importante, acesta a fost obiectivul principal”, a spus Ivaylo Petev.

Ivaylo Petev: „Avem mult de lucru și o știm. Jucătorul cu numărul 12 au fost fanii noștrii”

În tribunele stadionului „Ion Oblemenco” au fost peste 13.000 de suporteri la derby-ul cu rivalii de la Dinamo București. este impresionat de publicul din Bănie și anunță că vrea să schimbe fața Universității Craiova în pauza din SuperLiga.

„Știm că avem mult de lucru și asta o știm. Nu o să vă spun ce am vorbit în vestiar, vreau să îi felicit că au arătat voință și luptat până la final. Astăzi jucătorului numărul 12 au fost fanii noștrii. În fotbal se așteaptă greșeala adversarului. Astăzi am greșit în câteva situații ușoare.

Trebuie să lucrăm la toate fazele este normal că dacă marcau astăzi rezultatul nu era așa. Sper ca în următoarele meciuri să arătăm o față mai bună și munca lor este să marcheze. O să lucreze Koljic și Ivan”, a declarat tehnicianul bulgar la sfârșitul meciului.

Alex Mitriță: „Ne trebuie timp să ne acomodăm la ce ne cere Mister. Mă simt bine în spatele vârfului”

Ivaylo Petev i-a schimbat poziția lui Alex Mitriță la Universitatea Craiova, iar „Piticul Atomic” mărturisește că se simte mai bine în spatele lui Elvir Koljic. Acesta speră ca „alb-albaștrii” să regleze toate problemele în pauza competițională provocată de partidele echipei naționale.

„Deja am început din prima cu jocul că nu este ce și-ar dori suporterii. Sunt trei puncte meritate, veneam după meciuri în care nu ne simțeam bine. Este un antrenor nou, un sistem nou și lumea trebuie să înțeleagă acest lucru. Poziții noi, mai ales pentru mine în spatele vârfului.

Ne trebuie timp să ne acomodăm la ce ne cere Mister, mă simt bine pentru că am mai multă libertate. Vom vedea pe viitor cu Mister pentru că este un antrenor bun, ne-a arătat foarte multe în aceste trei zile. Trebuie să păstrăm aceași linie și să înțelegem ce ne cere pe plan ofensiv și defensiv.

În trei zile nu poate să schimbe foarte mult, ne-a spus să trecem peste tot ce s-a întâmplat, este un nou început pentru el și noi. Ne dorim să câștigăm, important este și moralul nostru și al lui Mister. Avem foarte multe lucruri de îmbunătățit, trebuie să tragem tare în aceste două săptămâni”, a spus Alex Mitriță.