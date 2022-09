Jador a rămas fără formație. Cântărețul, desființat de foștii colegi: ”L-a luat flama prea repede, prea rău”

Pe lângă lupta pe care o duce cu , manelistul al cărui nume real este Remus Ionuț Dumitrache se confruntă și cu alte probleme în sfera profesională. Mai exact, FANATIK a aflat în exclusivitate că Jador a rămas fără formația alături de care a reușit să devină celebru și alături de care cânta la diverse evenimente.

Jador și-a supărat foștii colegi de trupă

Jador a fost marele absent de la petrecerea de nuntă al celui mai vechi colaborator de-al său, saxofonistul Ghiunai, eveniment care a avut loc în urmă cu câteva zile. Culmea, cei doi, ani la rândul, au colaborat, dar, în ultima perioadă, relația lor s-a răcit chiar dacă Ghiunai susține că sunt încă amici.

”Eu cu Jador nu sunt supărat. El e cioban că nu a venit la nunta mea, e un țăran prost, idiot, ce vrei tu. Am avut la nuntă 500 de persoane. Eu sunt Ghiunai înainte să fie el Jador, eu am cântat cu Denisa, cu Steaua României, am avut multe colaborări cu nume sonore și care cântă…”, ne-a spus, în exclusivitate, Ghiunai.

Mai mult decât atât, pentru FANATIK, saxofonistul din Constanța a explicat și ce s-a întâmplat între ei. Iar pe parcursul conversației cu reporterii noștri, Ghiunai a încdercat să păstreze decența la adresa lui Jador, dar, probabil, supărările dintre ei sunt prea mari pentru a-i reuși asta.

”Jador e fratele meu, dar pe el îl ia gura pe dinainte. Eu sunt născut și crescut pe bulevardul Tomis din Constanța, el e de la Răcătău, cu asta am spus tot. Orice ar fi, chiar dacă el nu a fost la mine la nuntă, am cu el niște amintiri, niște trăiri. M-a supărat că nu a venit. M-aș fi bucurat să fie prostul meu acolo, orice om are prostul lui, știi ce zic?”, ne-a mai spus saxofonistul.

Cum a rămas Jador fără toată formația lui?

În exclusivitate pentru FANATIK, Ghiunai a explicat, pas cu pas, ce s-a întâmplat între cei din trupa lui Jador și manelist. ”Nu mai lucrăm împreună. Eu am fost primul care a plecat din formația lui. M-a supărat că a vorbit urât. M-a înjurat, iar eu nu suport asta. La mine respectul este când nu te înjuri. Avea gura slobodă, de aia au plecat toți din formație”, ne-a spus saxofonistul.

În altă ordine de idei, a mai explicat el, comportamentul lui Jador s-a înrăutățit după ce succesul pe care l-a avut în diverse show-uri tv i-a adus și mai multe angajamente în plan muzical și a început să se comporte urât cu ceilalți artiști din formație.

”Eu cred că l-a luat flama prea repede, prea rău. Eu am plecat și că el a început să vorbească de muzică cu mine. Păi eu am 5000 de nunți până la 30 de ani, cânt la nunți de la 12 ani. Eu cât am cântat cu el, el a fost bine. Îl salvam cu saxofonul, cântam jumătate de concert să danseze băiatul ăsta de la Puterea Dragostei, Bogdan Mocanu. (…)

De exemplu, Sax, nașul meu de la nuntă. Jador, când avea ocazia să vorbească prost de Nicholas Sax, a vorbit. Niholas Sax, de câte ori a avut ocazia să facă o piesă și să pună suflet pentru Jador, a pus”, ne-a mai spus Ghiunai.

Cu toate acestea, ne-a mai precizat Ghiunai, dacă Jador ar avea nevoie de ajutor, i-ar întinde o mână, chiar dacă artistul s-a purtat urât cu el: ”Pe mine m-a sunat el personal și m-a întrebat ce să se facă. I-am zis că îl ajut, dacă vrea îi fac formație”.

Jador, profituri uriașe din muzică

Pe lângă problemele pe care le are cu membrii fostei sale formații, Jador a fost surprins, de curând, în ipostaze nu tocmai onorante pentru un cântăreț. Mai exact, el a concertat la Târgiu Jiu, iar melodia și interpretarea manelistului au provocat nenumărate ironii.



, să își consolideze popularitatea de care se bucură și prin înasări pe măsură. Deținător al două firme, Remus Ionuț Dumitrache a declarat la ANAF, conform informațiilor FANATIK, încasări și profituri record.

La capitolul cifră de afaceri, Jador a reușit să obțină peste 950.000 de lei din cele două companii ale sale, adică undeva în jurul a 200.000 de euro. Când vine vorba de profiturile declarate însă, manelistul a reușit să impresioneze. Conform datelor oficiale, el a declarat un profit de peste 835.000 de lei, adică în jur de 170.000 de euro.

FANATIK a încercat, în repetate rânduri, să îl contacteze pe Jador pentru a discuta cu el despre acuzațiile care i-au fost aduse, dar în ciuda eforturilor noastre, manelistul nu a fost de găsit.