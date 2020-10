Jador, dezvăluiri despre copilăria grea pe care a avut-o: “Am fost scuipat, umilit, jingit…”

Jador este unul dintre cei mai în vogă artiști din industria muzicală românească, iar fiecare piesă pe care o lansează ajunge rapid în trending. Deși, în prezent, solistul se bucură de mult succes în carieră, Jador a mărturisit că a trecut prin momente grele când încă nu era cunoscut de public.

Interpretul de manele s-a născut într-o comună din județul Bacău și provine dintr-o familie care s-a confruntat cu probleme financiare și venituri insuficiente.

Jador a mărturisit că a început să cânte de la o vârstă fragedă pentru a-și ajuta familia și a fost adesea umilit și jignit de cei din jur. Cu toate acestea, artistul nu a renunțat la visul său, iar acum este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de la noi din țară.

Jador face dezvăluiri despre copilăria grea pe care a avut-o

Jador a devenit cunoscut din postura de concurent al emisiunii Puterea Dragostei, unde a devenit rapid unul dintre cei mai iubiți participanți, ca urmare a talentului său. Fiind foarte carismatic, acesta a devenit rapid îndrăgit de către public, aspect care l-a ajutat foarte mult în cariera muzicală.

Ulterior, manelistul s-a axat foarte mult pe muzică, a lansat colaborări surprinzătoare și piese de succes, iar acum cariera lui se află în continuă ascensiune. Melodiile sale strâng milioane de vizualizări pe YouTube, iar, în prezent, este protagonistul unui reality show difuzat pe Antena Stars.

Cu toate acestea, artistul nu uită de unde a plecat și a făcut mărturisiri dureroase despre momentele din trecut, când era adesea umilit și jignit de către cei din jur. Fiind nevoit să muncească de la o vârstă fragedă, Jador s-a maturizat rapid și nu s-a putut bucura de copilărie.

”Am fost scuipat, umilit, jingit. Cantam la un restaurant, eram la inceput si era un baiat acolo… eu imi doream foarte mult sa cant si baiatul mi-a spus sa cant, nu avea cum sa nu ii placa si mi-a spus sa raman acolo. Și aveam o ratie de facut, trebuia sa fac bani. Eu veneam cu autobuzul, eram mic, de la 14 ani am inceput treaba asta. Terminam uneori la 2 noaptea, stateam pana la 5 in frig. Eu am muncit si mi-a fost foarte greu”, a povestit interpretul.

În prezent, Jador dă lovitura cu fiecare colaborare, iar piesa cântată alături de Carmen de la Sălciua este pe primul loc în trending. Cei doi au stârnit curiozitatea internauților când și-au anunțat colaborarea, fanii artiștilor crezând că s-a format o idilă între Jador și frumoasa brunetă.

,,Nu mă așteptam să mă înțeleg atât de bine cu Jador. Este un tip foarte simpatic, reușește să te facă să râzi tot timpul, este tonic din cale afară. (…) Sper ca lumea să simtă chimia dintre noi. Ne-am înțeles bine și la filmări, și la înregistrări, sper ca piesa să fie un adevărat succes, mai ales că am rezonat și altfel între noi. Și nu văd de ce nu ar fi, mai ales că ne-a plăcut amândurora cum a ieșit, iar videoclipul este, cu adevărat, excepțional”, a spus Carmen de la Sălciua despre relația dintre ea și Jador.

