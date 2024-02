Jador, la un pas de explozie. Ce a făcut după ce Faimoșii au pierdut imunitatea, la Survivor România

Jador și Faimoșii au pierdut, din nou, jocul de imunitate de la Survivor România. Este a patra oară când nu reușesc să îi învingă pe Războinici la acest joc, iar Jador nu reușește să se concentreze pentru a obține măcar un punct.

Jador, dezamăgit de ce se petrece la Survivor

După ce a pierdut, din nou, la Survivor, Jador și-a pus cenușă în cap. Și, fără să stea prea mult pe gânduri, a cerut colegilor să fie propus la duel. Cântărețul de manele a și explicat de ce el ar fi cea mai bună propunere a echipei pentru duelul de imunitate.

”Trebuie să fim corecți și să ne recunoaștem greșelile. Nu am adus de două săptămâni un punct, măcar. Merit să fiu la duel. Cine nu votează nu e corect cu echipa. Nu cu mine, să ne înțelegem. Eu îmi recunosc greșeala, nu contează ce am făcut, contează că în ultimele două săptămâni nu am adus nici măcar un punct. Merit să merg la duel. Toată lumea a adus măcar un punct. Cine nu votează corect (…)

Nu votați corect, nu votați corect pentru echipă. Pe mine nu mă interesează. Dar eu vreau să zic ce aș face în locul vostru. Dacă voi fi bun, voi câștiga duelul. Dar merit să merg la duel din punctul meu de vedere”, spune Jador după jocul de imunitate pierdut de Faimoși.

Culmea, Ștefania Stănilă și Zanni sunt cei care îl contrazic pe artist. Iar declarația lui Zanni, având în vedere relațiile care au fost între ei, colorate cu scandaluri epocale, este surprinzătoare. ”Cred că toți de aici, dincolo de puncte, ne uităm și la potențialul fiecăruia”, spune Ștefania. Iar Zanni e categoric: ”Ne uităm în ansamblu. Ai potențial, nu poți fi trimis. Poate meriți la duel, dar nu meriți să mergi acasă”.

”În ceea ce mă privește pe mine nu am mai adus un punct de 2 săptămâni. Sunt cel mai slab din toți de aici. Merit să merg la duel. Colegii îmi găsesc circumstanțe atenuante. Că am potențial. Dar sunt mulți care cântă bine și nu au niciun hit. Eu… Sunt șmecher… Faptele vorbesc. De ce să trimiți la duel pe altcineva… Cred că trebuie să fim drepți, pentru echipă”, mai spune Jador.

Artistul, descalificat din dragoste

Așa cum FANATIK a dezvăluit, Jador este la un pas de descalificarea de la Survivor România. Motivul este din sezoanele trecute care, de ceva vreme, îi este iubită. Și, pare-se, înțelegerea cu producătorii show-ului era să apară și ea în echipe. Doar că acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Doar că, pentru a păstra, cumva, vedetele show-ului, se pare că . Mai exact, Jador și Jorge, cei care ajung la duel, nu mai au parte de nicio înfruntare pentru a rămâne în competiție. Iar potrivit , cei doi vor reconstrui echipele.

”Ar fi trebuit, la acel moment, să urmeze un duel între Jador și Jorge, un duel nedorit și neacceptat de echipa de producție, motiv pentru care regulile se schimbă, duelul nu mai are loc și echipele se reconfigurează.

Astfel, are loc un joc, între Faimoși și Războinici, Jador rămâne Faimos și Jorge ajunge într-un loc mai ferit de eliminări, bine protejat, la `căldurică`, cum s-ar spune, adică la Războinici.

Jador și Jorge sunt cei care încep să facă alegerile, indiferent de echipa din care fac parte concurenții și ceilalți continuă, regulile fiind: băieții aleg câte o fată și fetele câte un băiat. La Faimoși ajung Maria Chițu, Alexandra Ciomag și Andrei Ciobanu”, anunță sursa citată. Desigur, nu are loc nicio eliminare.