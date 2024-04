Jador explică săruturile cu Andreea Bălan! Ce i-a putut face artista: „Nu mai vorbesc cu ea”

Jador a vorbit despre relația cu Andreea Bălan, după ce s-a speculat că au avut o aventură amoroasă. De altfel, cei doi au fost surprinși în ipostaze extrem de tandre, la un moment dat sărutând-o pe membra trupei Andre, în mașină.

Jador nu mai vorbește absolut deloc cu Andreea Bălan: „Cred că mă are la block”

Invitat la cel realizat de Adrian Cristea (Bursucu’), manelistul a fost întrebat despre relația cu Bălanca. Jador nu a vrut să ofere prea multe detalii. A avut doar cuvinte la superlativ la adresa cântăreței, însă a aruncat, la final spovedaniei, bomba! Andreea l-a blocat peste tot, iar el nu mai vorbește acum deloc cu ea.

ADVERTISEMENT

„Bă, am făcut o piesă cu ea. Andreea Bălan este o femeie foarte talentată, un om extraordinar. E una din cele mai deștepte femei cu care am colaborat, cele mai inteligente femei cu care am putut să am de-a face. Îi sunt recunoscător, pentru că am avut foarte multe lucruri de învățat de la ea. Sper că și ea de la mine. Nu am ce să îi spun, pur și simplu.

Măi, muncește de rupe. Ea își ajută familia, ce fac eu pentru familia mea, face și ea. Eu nu mai vorbesc cu ea, cred că mă are la block sau ceva. Dar pentru mine a fost o onoare să o cunosc”, a mărturisit Jador despre relația cu Andreea Bălan, pe YouTube.

ADVERTISEMENT

Cum era să ajungă mama manelistului la pușcărie

Artistul a vorbit și despre cum era mama lui să ajungă la pușcărie din cauza unor bani falși obținuți de la o petrecere pe care a onorat-o în Germania. A spus, de asemenea, cum s-a îndrăgostit de Oana Ciocan, cu care se va însura anul ăsta.

„Am primit niște dedicații, în Germania, cu bani falși. Nu doar mama a fost chemată, ci toți colegii mei de trupă. Ne-a dat cineva bani falși și mă gândeam: mamă, sunt o grămadă de bani.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că banii mei se duceau la Bacău să îmi ajut părinții și, na, s-a dus să cumpere niște lucruri și s-a trezit, mânca-ți-aș gura ta cu Jandarmeria. Nu știu dacă au luat-o jandarmii cu mâinile la spate, și-au dat seama că e mama mea.

Îi mulțumesc Poliției pentru felul în care s-a purtat cu mama, pentru că în mod normal, pentru atâția bani falși, o puneau pe burtă. Dar și-au dat seama că mama este o femeie… E pocăită, e mafioată mama?

ADVERTISEMENT

S-a trezit mama la Poliție și m-a sunat mama: ”Ce bani mi-ai dat, pușcăriașule?” Îi zic: ”Bre, ce ai pățit?” Îmi zicea că e la Poliție, că se duce la pușcărie.

M-a întrebat: ”Ce faci, măi? Cu cine umbli, boschetarule?” Eu nu mai știam cum îl chema pe omul care mi-a dat banii la petrecere, acolo”, a povestit amuzat Jador.

Jador, obsedat de Oana Ciocan: „M-a privit cum nu m-a privit nimeni”

Cât despre , a zis că a fost destul de obsedată de el la început, iar acum e fix el cel care nu o mai poate scăpa din priviri. Cei doi s-au cunoscut când au dat proba psihologică pentru sezonul All Stars al competiției Survivor. Jador habar nu avea că Oana participase în sezonul trei al show-ului.

„M-am rugat la Dumnezeu să îmi dea și mie o fată. Am cunoscut-o a doua zi pe Oana. Ne-am cunoscut la spital. Eu trebuia să fac proba psihologică și am zis că acuma e momentul să se gândească dacă vrea să mă cunoască sau nu, pentru că mă duc să fac vizita psihologică.

Noi acolo ne-am întâlnit, ea era tot la probă. Trebuia să mergem la Survivor și eu nu știam că ea a fost la Survivor, că nu mă uitam, vrei să te mint? Nu îmi place deloc de mine la televizor, mi se pare că sunt prost. M-a privit așa cum nu m-a privit nimeni. I-am zis că e obsedată de mine, dar acum eu sunt obsedat de ea”, a adăugat Jador.