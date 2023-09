Jean Paler, băgat în spital de lupta pentru supraviețuire! Pensia nu îi ajunge să trăiască

Jean Paler este internat la Spitalul Militar din Capitală din cauza problemelor sale cardiologice. FANATIK a aflat, chiar de la îndrăgitul actor de comedie, de unde i se trage această nouă vizită la o unitate spitalicească, artistul fiind ”abonat” în ultima perioadă la clinici.

Jean Paler, declarații de pe patul de spital

Jean Paler se confruntă cu probleme la inimă de mai mulți ani doar că, în ciuda recomandărilor medicilor cu privire la eforturile pe care le depune, acesta revine iar și iar cu spectacole, deși ar trebui să facă mai des pauze.

Din nefericire pentru actor, meseria pe care o are este și cea care îi asigură traiul zilnic, așa că nu are încotro și își pune în pericol sănătatea pentru a-și câștiga pâinea. Artistul a ajuns din nou la spital, la al treilea spital conform declarațiilor făcute în exclusivitate pentru FANATIK, căci la primele două instituții la care a fost medicii nu au putut face mare lucru pentru a-l repune pe picioare, în principal pentru că nu erau specializate pe cardiologie.

Contactat de FANATIK pentru a afla cum de a ajuns iar pe mâinile doctorilor, în urma unui mesaj pe care l-a postat astăzi, 1 septembrie, pe Jean Paler a recunoscut că e posibil ca și faptul că a muncit poate mai mult decât trebuia să îi fi obosit inima.

„Am căzut, pur și simplu”

„De când sunt bolnav cu inima, de vreo 12-13 ani, am trecut prin destule. Cum s-a întâmplat? Am făcut un puseu. Am căzut, pur și simplu. Sunt în spital de ceva vreme. Vreau să zic că este al treilea spital la care ajung. E al treilea pe care îl schimb. M-am mutat de la unul la altul căci nu am găsit specialitate pe cardiologie.

Aici, unde sunt acum, medicii sunt extraordinari. E o echipă extraordinară. În sfârșit mi-am găsit locul după ce am schimbat atâtea spitale. Boala asta așa e, azi ești bine, mâine ai câte un puseu din ăsta… Vine brusc, pur și simplu, s-a întâmplat”, a declarat Jean Paler (70 de ani), în exclusivitate pentru FANATIK.

Spectacolele de la mare, din care câștiga un ban în plus, l-au pus la pământ: „De acolo mi se trage”

Întrebat dacă a avut probleme cu inima ori dacă s-a mai confruntat cu stări proaste și în timp ce susținea spectacole la mare, artistul fiind nelipsit, în ciuda necazurilor medicale, pe litoral, Jean Paler a fost sincer în scurta discuție purtată cu FANATIK. „Păi, de acolo mi se trage (n. red..: de la mare – râde!). Ce să facem? Asta e, Și medicii mi-au spus că nu e o boală ușoară. E o boală urâtă. Am căzut din picioare, efectiv. Acum mă simt un pic mai bine. Oamenii de aici au grijă de mine”, ne-a mai declarat Jean Paler.

De el au grijă nu doar medicii, ci și impresarul care i-a făcut rost de spectacole pentru ca acesta să nu ducă lipsa banilor, mai ales că se numără printre cei mai solicitați artiști în sezonul estival. Este vorba despre Bebe Mihu, care se interesează de starea lui Paler frecvent. Intervine de fiecare dată atunci când artistul are nevoie de ajutor.

Motivul pentru care Jean Paler nu se oprește din muncit, deși își pune inima în pericol, este pensia infimă pe care o primește din partea statului. ia undeva la 1.500 de lei pe lună, făcând parte din categoria românilor vulnerabili. Dacă n-ar avea spectacole, situația lui Paler ar fi una extrem de tristă din punct de vedere financiar.