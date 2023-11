Jean Pavel amenință conducerea Stelei și MApN: „Sifonează bani la toate secțiile”

Jean Pavel a vorbit pe larg , preluarea Stelei de Viorel Păunescu și implicarea lui Gigi Becali în 2003, dar și cum poate CSA să promoveze din sezonul viitor. Fostul lider al galeriei Stelei a transmis însă un mesaj clar pentru cei care conduc destinele clubului „militar”.

Jean Pavel rupe tăcerea și spune ce se întâmplă cu adevărat la CSA Steaua București: „Bichir e un fricos”

Jean Pavel îi ia apărarea lui Florin Talpan în războiul împotriva comandantului Ștefan Bichir și vorbește despre situația din Ghencea: „Îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar clubul a încăput pe mâna unor nepricepuți, ca să nu spun mai multe. Asta ca să nu spun proști și hoți.

Pentru mine, ultimul comandant al clubului a fost generalul Cornel Oțelea. Pentru mine este ultimul comandant adevărat. Restul doar din interes”, a spus unul dintre cei mai cunoscuți suporteri ai Stelei, pentru FANATIK.

Pavel consideră că actualul comandant este în incapacitate să conducă: „Bichir e trecător, dar ține de scaun. Un fricos. Câte am făcut eu pentru Steaua, dacă merg acum singur la club cheamă paza, Jandarmeria, SRI-ul. Dar am să le spun eu. Ei uită cât am ajutat eu secția de hochei și am avut atunci cele mai mari performanțe din istorie”.

Jean Pavel, acuzații foarte grave: „Se sifonează bani de la Steaua. S-ar putea să vorbesc mult de tot”

Jean Pavel nu se oprește aici și spune lucrurilor pe nume: „Din clubul Steaua la ora asta se sifonează bani. De la toate secțiile și nu mai sunt resurse pentru performanță. Corpul de Control nu descoperă nimic dacă vine. Banii se sifonează altfel. Dar nu vreau să spun mai multe pentru că dau în Steaua, nu în ei”.

Ultrasul de la Peluza Sud Steaua a oferit și câteva detalii „picante”: „Dar la un moment dat, dacă cineva nu înțelege că e momentul să mai treacă și în rezervă, s-ar putea să vorbesc mult de tot. Vis a vis de Suki, alți sponsori, alte persoane, case de pe la munte, foarte multe lucruri. Chiar nu vreau să zic mai multe”.

Mesaj de susținere pentru Florin Talpan: „Singurul om corect 100% din club”

Jean Pavel a transmis și un mesaj de susținere pentru Florin Talpan, inamicul numărul unu al lui Gigi Becali: „Pentru mine este singurul om corect 100% la ora asta din clubul Steaua. Dacă nu era dânsul, Steaua nu mai exista acum. Majoritatea suporterilor Stelei sunt alături de domnul Talpan”.

Fostul lider al Armatei Ultra a cerut dezafilierea FCSB, iar : „Eu am spus adevărul despre FCSB. Nu-mi pasă cine mă atacă și am învățat o vorbă. Nu da prostului o palmă că poate se trezește. Mai bine lasă-l în prostia lui acolo.

În mod normal FCSB ar trebui să fie dezafiliată și chiar este posibil asta. Clubul trebuie să facă o acțiune în constatare, iar FCSB, LPF și FRF pot răspunde solitar și trebuie să plătească fiecare prejudiciu. Ei n-au cum să plătească pentru că atunci ar recunoaște că au făcut o ilegalitate.

Dacă ei retrogradează FCSB și repun Steaua în drepturi, ei în acel moment recunosc faptul că au fost o ilegalitate și atunci vor răspunde cu FCSB-ul. Ei nici nu așteptat finalul sezonului să facă trecerea la FCSB. Au făcut-o în timpul campionatului ceea ce nu este permis.

Din două termene se judecă, nu e mare lucru. Îl rog public pe domnul Talpan să facă asta. Trebuia totuși să ne cerem dreptul direct pentru Liga 1, nu pentru Liga a patra. Alții au fost primiți direct în Liga 2. Mă refer la Craiova”.