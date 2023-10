Florin Talpan, victorie la EUIPO în fața lui Gigi Becali. Peluza Sud, ironii după ce a fost refuzată înregistrarea mărcii ”FCSB Steaua”

Mai exact, CSA Steaua a trimis o contestație la EUIPO, adică Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală, referitor la înregistrarea mărcii verbale FCSB Steaua de către echipa patronată de Gigi Becali. Practic, Gigi Becali își dorește să poată folosi numele de Steaua în competițiile europene, chiar dacă în România momentan nu are dreptul.

Ce risc este ca Talpan să piardă primul proces cu Gigi Becali

în acest moment e cel puțin bizară, pentru că această contestație ar putea fi nulă dintr-un motiv incredibil: contabilii clubului, care nu vorbesc limba engleză și sunt ”incompetenți”, potrivit lui Talpan, ar fi omis să precizeze că au plătit taxa de 320 de euro pentru această contestație.

ADVERTISEMENT

”Problema asta cu taxa, faptul că nu s-a specificat, vă pune în pericol demersul, să vă treziți că nu vă înregistrează contestația? Există acest pericol? Pentru 320 de euro, că n-au fost în stare contabilii, colegii dumneavoastră de la CSA, riscați să nu vi se înregistreze ditamai contestația”, s-a întrebat Horia Ivanovici.

”Vă dați seama, se poate întâmplat orice!”, a fost răspunsul sincer al lui Florin Talpan ”Da, se poate respinge că nu s-a achitata taxa de opoziție. Nu vezi ce rapoarte tendențioase. E inadmisibil. Dacă sunt atât de violent în limbaj nu înseamnă că sunt și în realitate, sunt om cu bun simț, dar văd că oamenii cu bun simț sunt dați la o parte.

ADVERTISEMENT

Cum mă, tu contabil șef nu ai fost în stare să completezi un act? Ordin de plată prin care ai achitat acei bani și îmi faci mie raport că eu sunt vinovat? Eu ți-am spus foarte clar că trebuie să achiți taxa 320 de euro, care reprezintă taxă opoziți EUIPO, cu numărul ăla. Se poate întâmpla orice, dar eu fac mail la EUIPO și spun că banii ăia și dovezile trimise acolo. Multă lume se întreabă de ce s-a plătit atâta. Păi vă spun eu. Sunt traduceri”, a completat juristul clubului CSA Steaua.

Florin Talpan are de primit 15.000 de lei de la CSA Steaua

În încheiere, cu informația conform căreia juristul CSA a plătit din propriul buzunar peste 15.000 de lei, pentru acest proces, bani pe care nu i-a mai văzut. ”Vă referiți de ce s-a plătit suma asta de 15.790 de lei. Eu am auzit un zvon, să-mi spuneți din culise. E adevărat că i-ați plătit dumneavoastră?”, a întrebat, din nou, Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

”Din banii mei. Din economiile mele, dar nu e normal. Nu vreau să vorbesc mai multe, sunt bani achitați din propriul buzunar, eu trebuia să-mi cumpăr altceva cu banii respectiv, dar am împrumutat clubul Steaua.

Secretarul de stat poate să stea pe scaun când știe că nu s-a rezolvat această problemă? Acum două zile, dar o să vin și cu replica la momentul oportun, a venit cu declarație domnul Hrebenciuc, îl rog public să-și vadă de treaba lui și de toate conexiunile care au fost făcute atunci”, a răbufnit Talpan.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

Premiera Fanatik SuperLiga va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Ce risc este ca Talpan să piardă primul proces