Conform informațiilor prezentate în exclusivitate de FANATIK SUPERLIGA, Jefte Betancor se află în negocieri avansate cu Universitatea Cluj, rivala din oraș a celor de la CFR Cluj. Inițial, Robert Niță a transmis un mesaj primit de un impresar, care confirma că atacantul se află în negocieri cu mai multe cluburi de ”play-off” din SuperLiga.

Jefte ajunge la o echipă de play-off și nu la Dinamo: „Sunt înțeleși 90%”

”E în discuții avansate cu alt club din SuperLiga. Întâmplător am întrebat, văzusem și eu știrile cu Dinamo. Nu, nu va merge în altă parte, suntem aproape înțeleși, suntem 90% înțeleși cu alt club. Nu e Dinamo. E un club din primele 6”, a explicat Niță. Ulterior, Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, și invitații săi, au încercat să afle unde va merge Jefte.

”Poate să fie Petrolul, avem nevoie de vârf, Budescu era slim fit pe lângă Omrani. Plauzibil să fie Petrolul”, a explicat Vivi Răchită, fiind optimist că Petrolul se va alege cu un atacant de calitate. ”Pare mai plauzibil să meargă la Rapid, dacă managerul a zis că-i echipă din play-off…

Ne-a scris Marian Copilu, Jefte nu e la Petrolul. Rămâne Rapidul. Hai să luăm echipele”, a replicat imediat Horia Ivanovici.

”FCSB nu, CFR nu, Craiova nu. Rapid da? Petrolul nu? U Cluj? U Cluj nu au atacant de careu”, a transmis și Robert Niță. Cu toate acestea, bomba a fost detonată de Horia Ivanovici, care a confirmat, în EXCLUSIVITATE la FANATIK SUPERLIGA, că Jefte se află în tratative avansate cu Universitatea Cluj. Așadar, misterul a fost spulberat rapid.

”E Cluj, nu e Rapid. Gata, am rezolvat-o în emisiune. Jefte la U Cluj. Horia – Acum am primit un mesaj, Jefte e în negocieri avansate cu U Cluj, l-am primit pe telefon. Sunt șanse de peste 90% să semneze cu U Cluj.

Chiar acum am primit mesaj din vestiarul lui U Cluj. Spune, Jefte vine la noi!”, a transmis Horia Ivanovici, confirmând aceste negocieri avansate. Așadar, șanse mari ca Jefte să treacă din retur la rivala celor de la CFR Cluj.

Jefte rămâne în SuperLiga