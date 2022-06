Jefte Betancor a povestit cum a decurs prima întâlnire cu Dan Petrescu și ce i-a transmis antrenorul campioanei CFR Cluj: ”Mi-a spus că trebuie să muncesc!”. Video

Dan Petrescu l-a luat în primire pe Jefte Betancor și i-a transmis că are așteptări mari de la el. Spaniolul trage tare în cantonamentul din Austria și și-a stabilit obiective personale mărețe.

Jefte Betancor: ”Prima întâlnire a fot bună”

Așa cu FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, atacantul de 28 de ani și este noul om de gol al campioanei României.

Fotbalistul a fost băgat în ședință de Dan Petrescu imediat ce lotul ”feroviarilor” a ajuns în cantonamentul din Austria. Tehnicianul a fost ferm atunci când i-a transmis ce așteptări are de la el.

”Prima întâlnire cu Dan Petrescu a fost foarte bună. Mi-a spus că trebuie să muncesc și să marchez goluri. Mi-a spus că cel mai important este să câștigăm”, a spus fotbalistul într-un interviu pentru CFR TV.

Jefte, al doilea marcator în Casa Pariurilor Liga 1 în sezonul precedent, a adăugat că a acceptat fără să ezite oferta celor de la CFR Cluj.

”Sunt tare fericit pentru această oportunitate. E cea mai bună echipă din România, în ultimii cinci ani a fost campioană, orașul e frumos și atunci ce echipă puteam alege ca să continui să cresc?

Am lucrat cu Gică Hagi, iar acum cu Dan Petrescu. Sunt fericit pentru că sunt două legende în România, au fost jucători foarte importanți”, a spus Betancor.

Jefte Betancor vrea să-și treacă în CV toate trofeele cu CFR Cluj

Spaniolul știe că la CFR Cluj va avea oportunitatea să lupte an de an pentru trofeele interne și și-a propus să le câștige pe toate. Jefte a mai spus că nu a avut, și nu are vreun idol în fotbal, dar Ronaldinho a fost jucătorul care i-a marcat cariera.

”Mie nu-mi place să pronunț numere, dar mi-am propus să fiu primul în topul marcatorilor, acesta e obiectivul meu. E important să ai dorință să joci, să te pregătești și să câștigi.

Mereu când joc nu mă gândesc decât la victorie. Vreau să câștig totul cu CFR Cluj, campionatul, Cupa, Supercupa care urmează să se joace în curând, vreau să ne calificăm în grupe în cupele europene. Jucăm în Liga Campionilor și vom încerca să facem tot ce putem să ajungem cât mai departe.

Nu am avut vreun model în fotbal, dar mi-a plăcut Ronaldinho. Sigur, și Messi și Cristiano Ronaldo, dar ei sunt diferiți. Eu sunt un jucător destul de tehnic, căruia îi place să marcheze. Asta e bine pentru un atacant”, a punctat Jefte Betancor.

Din informațiile FANATIK, pentru transferul atacantului spaniol. La această sumă se vor adăuga și alte bonusuri, în funcție de performanțele fotbalistului la gruparea campioană.