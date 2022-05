Jens Stoltenberg, depistat pozitiv la Covid-19. Ce simptome are șeful NATO

Noul coronavirus lovește la cel mai înalt nivel în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)

Anunțul legat de infectarea cu Covid-19 a șefului NATO a fost făcut marți seara de purtătoarea de cuvânt a Alianţei Nord-Atlantice, Oana Lungescu, într-o postare pe contul său de Twitter.

Secretarul general al NATO ”este vaccinat cu schema completă şi are simptome uşoare”, a scris ea, potrivit tweet-ului.

Secretary General has tested positive for Covid19. He is fully vaccinated and boosted & has mild symptoms. Following Belgian medical guidelines, he will continue to fulfil his duties working from home.

— Oana Lungescu (@NATOpress)