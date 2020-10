Jeny Nicolau ascunde o dramă de necrezut. A fost pe punctul de a se sinucide din acest motiv

Jeny Nicolau a trecut prin multe momente dificile de-a lungul vieții sale, iar unul din cele mai marcante momente a fost cel în care a fost pe punctul de a-și pune capăt zilelor.

Interpreta celor mai savuroase pamflete muzicale a vorbit într-o emisiune de televiziune, cu lacrimi în ochi, despre marile cumpene din viața ei.

Jeny a vorbit deschis și nu a ascuns nimic, fiind sinceră cu publicul ei nu doar atunci când vrea să exprime o bucurie, ci și când își povestește tristețile.

Jeny Nicolau a avut o adolescență marcată de necazuri

La vârsta de 15 ani și-a pierdut tatăl, iar acela a fost unul din punctele de cotitură din viața ei. La vârsta de 18 ani s-a gândit foarte serios la sinucidere, toată adolescența ei fiind marcată de astfel de gânduri negre, însă a reușit să treacă peste toate și a muncit pe brânci pentru a-și face un rost în viață.

„După momentul decesului tatălui meu, într-un an de zile s-a terminat tot ce era pus la pușculiță. Mama neavand serviciu, pentru că s-a ocupat strict de educația noastră, eu a trebuit să merg la munca de la 16 ani. M-am angajat că muncitor necalificat într-o cooperativa meșteșugărească.

Mă trezeam la 5 dimineața, făceam ture, am trecut la seral în liceu că să pot merge și la munca. Am cunoscut sărăcia, am cunoscut umilință, am făcut eforturi extraordinare împreună cu mama că să pot să trec peste aceste momente”, a povestit extrem de emoționată Jeny Nicolau în emisiunea „Folclorul sub lupă” de la Etno TV.

„Nu aveam înțelepciunea de a lăsa timpul să decidă”

Momentul în care s-a gândit la sinucidere i-a schimbat complet perspectivele asupra vieții: „A fost un moment… eram copil, aveam 18 ani. Nu există om în viață copleșit de probleme să nu aibă un gând de genul asta dar nu am mers până la capăt, să pun în practică.

Când ai 18 ani și ești copleșit de viață, că erau niste probleme în viața mea, nu aveam înțelepciunea de a lasă timpul să decidă. Mergeți să vă rugați și într-un parc, pe o bancă, să-L înțelegeți pe Dumnezeu, să iubiți, și veți primi răspuns la tot ceea ce se întâmplă. Sunt minuni care ni se întâmplă zi de zi și nu vrem să le vedem”,