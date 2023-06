Joao Janeiro a condus primul antrenament la FC U Craiova 1948. Care este singura noutate din lot. Foto

S-a terminat vacanța pentru jucătorii lui FC U Craiova 1948 care s-au reunit la baza de pregătire din Bănie sub comanda lui Joao Janeiro. Tehnicianul portughez a condus primul antrenament la formația din Bănie înaintea cantonamentul de vară din Germania.

FC U Craiova 1948 se pregătește pentru următorul sezon din SuperLiga, iar oltenii au ambiții mari înaintea startului de campionat. Gruparea din Bănie a pierdut dramatic calificarea în cupele europene în barajul cu CFR Cluj, însă fotbaliștii de la formația lui Adrian Mititelu speră să nu repete greșeala și în viitor.

Joao Janeiro este tehnicianul ales de Adrian Mititelu pentru a obține calificarea în play-off-ul din SuperLiga, iar antrenorul a trecut deja la treabă la FC U Craiova. Tehnicianul portughez a strigat adunarea la formația din Bănie și a condus primul antrenament al oltenilor după sfârșitul ediției de SuperLiga.

Oltenii s-au reunit în cursul zile de sămbătă, iar Adrian Mititelu a pregătit un . Joao Janeiro și elevii săi se vor pregăti în Germania în perioada 24 iunie – 4 iulie înaintea primului meci oficial din sezonul 2023-2024.

La primul antrenament la FC U Craiova 1948, Joao Janeiro l-a avut la dispoziție și pe Moses Abbey. Mijlocașul ghanez este primul transfer reușit de Adrian Mititelu la formația din Bănie, iar finanțatorul oltenilor speră să dea lovitura cu jucătorul care vine din al patrulea eșalon din Italia.

Joao Janeiro, mesaj pentru jucătorii de la FC U Craiova 1948: „Disciplină, concentrare și multă muncă”

după despărțirea de Nicolo Napoli de la sfârșitul sezonului 2022-2023. Tehnicianul portugez a anunțat principiile pe care le va transmite jucătorilor din Bănie și s-a declarat mulțumit de condițiile pe care le-a găsit la formația lui Adrian Mititelu.

„Vreau să îi mulțumesc domnului Mititelu pentru încrederea acordată, ceea ce am văzut este un club bine organizat, condițiile și tot ceea ce găsim aici este extraordinar. După tot ceea ce am văzut aici sunt mândru să apăr culorile Craiovei.

Știam multe despre România, într-un fel sau altul România și Portugalia au o apropiere. Am prieteni români în Portugalia și am vorbit cu ei, fotbalul din România îl cunosc pentru că în perioadele de pregătire am jucat cu echipele noastre.

Cu siguranță vom face tot ce depinde de noi începând cu antrenamente. Disciplină, concentrare și multă muncă, vreți să vă spun lucruru frumoase, dar să vă mint nu sunt acest gen. Lucrăm tot timpul la îmbunătățirea lotului, baza este deja”, a spus Joao Janeiro.