Joao Janeiro, prezentat oficial la FC U Craiova 1948: „Sunt mândru să apăr culorile! Tot ce am găsit este extraordinar”. Video

Joao Janeiro este noul tehnicial de la FC U Craiova 1948 după despărțirea de Nicolo Napoli, așa cum Adrian Mititelu a anunțat înainte de sfârșitul sezonului din SuperLiga. Tehnicianul portughez și-a setat obiective îndrăznețe la gruparea din Bănie și va începe treabă alături de olteni de pe 17 iunie.

Joao Janeiro este noul antrenor de la FC U Craiova 1948. Adrian Mititelu: „Am încheiat un contract pe un an plus un an, dar vreau să aveam o colaborare mai lungă”

Nicolo Napoli și-a încheiat cel de-al nouălea mandat pe banca celor de FC U Craiova 1948, iar Adrian Mititelu i-a găsit înlocuitor tehnicianului italian. Finanțatorul oltenilor va merge pe mâna unul antrenor străin începând cu sezonul viitor, care este la prima experiență în campionatul românesc.

ADVERTISEMENT

Înaintea sosirii în România, tehnicianul portughez a mai antrenat trei formații din Ungaria și a fost o scurtă perioadă pe banca celor de la Dunajska Streda din Slovacia. îi va avea la dispoziție pe jucători de pe 17 iunie, iar șapte zile mai târziu va pleca împreună cu lotul într-un cantonament de vară în Germania până pe 4 iulie.

Adrian Mititelu a vorbit despre tehnicianul portughez înainte ca Joao Janeiro să spună primele declarații în funcția de antrenor principal. Finanțatorul „alb-albaștrilor” a declarat că a încheiat un contract valabil un an cu obțiune de prelungire la sfârșitul sezonului următor.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

„A venit și momentul să ne cunoaștem cu noul antrenor al echipei FC U Craiova 1948, astăzi am onoarea să vi-l prezint pe Joao Janeiro, mai sunt și alte prenume la lungul lui nume portughez, dar pentru noi este JJ sau Jiji, Jiji nu Gigi. Vreau să vă anunț că am încheiat un contract pe un an plus un an, dar vreau să aveam o colaborare mai lungă.

Vreau să cred că de data asta ne găsim un antrenor potrivit pentru ceea ce ne dorim noi, un antrenor tânăr, bine pregătit profesional, care vorbește mai multe limbi străini și care cred că se va mula pe proiectul nostru. Are libertate, putere de decisie și un plan bine stabilit și sper să aibă și șansă”, a declarat Adrian Mititelu.

ADVERTISEMENT

Joao Janeiro, primele declarații ca antrenor la FC U Craiova 1948: „Sunt mândru să apăr culorile! România și Portugalia au o apropiere”

Joao Janeiro cunoaște foarte bine atât țara, cât și campionatul românesc și este bucuros că va fi pe banca celor de la în viitorul sezon. Tehnicianul portughez a mărturisit că lupta pentru titlu, dar și play-off l-a făcut să își dea seama de lupta încinsă din SuperLiga.

„Vreau să îi mulțumesc domnului Mititelu pentru încrederea acordată, ceea ce am văzut este un club bine organizat, condițiile și tot ceea ce găsim aici este extraordinar. După tot ceea ce am văzut aici sunt mândru să apăr culorile Craiovei.

ADVERTISEMENT

Știam multe despre România, într-un fel sau altul România și Portugalia au o apropiere. Am prieteni români în Portugalia și am vorbit cu ei, fotbalul din România îl cunosc pentru că în perioadele de pregătire am jucat cu echipele noastre.

ADVERTISEMENT

Am vizitat de mai multe ori țara și ceea ce este foarte important este un campionat în care tot timpul sunt șase, șapte echipe care se bat la titlu. Accederea pentru play-off este o luptă foarte interesantă. Am văzut un meci în care echipa a luptat foarte mult la Cluj, dar ce nu poate să controleze nu poate”, a declarat Joao Janeiro.

Joao Janeiro, dezamăgit că FC U Craiova 1948 a ratat cupele europene: „Ni s-a luat acest drept de a juca în Europa”

FC U Craiova 1948 a pierdut șansa de a fi în preliminariile Conference League în fața lui CFR Cluj, iar Joao Janeiro este dezamăgit că nu va începe pregătirea pentru Europa cu oltenii. Acesta a declarat că s-a consultat cu mai mulți foști jucători români înainte de a veni la gruparea din Bănie.

„Nu vreau să mă focusez pe arbitrii, dar dacă jucătorii nu își fac treaba sunt pedepsiți și același lucru pentru antrenor sau patron. Nu vreau să comentez mai mult despre arbitrii. Ceea ce s-a văzut este că ni s-a luat acest drept de a juca în Europa, am avut șansa noastră, dar este un joc și sunt posibile trei rezultate. CFR Cluj va reprezenta România și le urez succes, dar nu este treaba noastră.

Cu siguranță vom face tot ce depinde de noi începând cu antrenamente. Disciplină, concentrare și multă muncă, vreți să vă spun lucruru frumoase, dar să vă mint nu sunt acest gen. Lucrăm tot timpul la îmbunătățirea lotului, baza este deja.

Am vorbit cu Toni Conceicao în urmă cu două luni, dar nimic în legătură cu ce se întâmplă acum și am vorbit cu foști jucători. Fac un efort pentru a învăța limba română, dar nu fac promisiuni pentru că fotbalul este intes, o înțeleg destul de bine”, a spus portughezul.