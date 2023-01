Joe Biden ar putea vizita Europa la un an de la începutul războiului din Ucraina. Ce vrea să transmită liderul SUA

Liderul Statelor Unite ale Americii ar dori să transmită un mesaj clar că NATO e implicată alături de întreaga Europă în soarta războiului, alături de Ucraina.

Joe Biden ar putea vizita Europa în februarie

Joe Biden ar lua în considerare acest scenariu, potrivit unor surse , tocmai la data la care războiul din Ucraina ar ”împlini” un an. E neclar momentan în ce țări va merge Biden, însă Polonia pare să fie una din destinații.

Polonia ar fi destinația ideală pentru că pentru transferurile de arme occidentale către Ucraina. Nu a fost menționat nimic despre o posibilă vizită în România și, mai improbabilă, o vizită în Ucraina.

Joe Biden ar urma să țină un discurs important la fix 1 an de la declanșarea războiului din Ucraina, probabil pentru a asigura aliații SUA că vor avea parte de sprijin în cazul nedorit al unei invazii a Rusiei.

Biden vizitase Europa și în luna martie 2022, destinația sa fiind tot Polonia. În acel moment Biden a ținut un discurs considerat ”istoric”, însă presărat cu o gafă, după ce a transmis ”acest om nu trebuie să rămână la putere”, trimitere la Vladimir Putin. Casa Albă a încercat să detensioneze atmosfera imediat după discurs, mai ales că rușii au reacționat dur, insistând asupra faptului că discursul lui Biden a fost prost înțeles.

”Suntem din nou într-o mare bătălie pentru libertate, o bătălie între democrație și autocrație, între libertate și represiune. În această bătălie, trebuie să fim lucizi. Această bătălie nu va fi câștigată nici în câteva zile, nici în câteva luni. Trebuie să ne întărim pentru lupta lungă care ne așteaptă.

În ultimii 30 de ani, , semnele sale distinctive sunt cele cunoscute. Disprețul față de statul de drept, disprețul față de libertatea democratică, disprețul față de adevărul însuși. Astăzi, Rusia a sugrumat democrația și a căutat să o facă și în altă parte. Suntem alături de voi. Punct!”, a transmis, printre altele, Joe Biden.

”Mesajul meu pentru poporul ucrainean este un mesaj pe care l-am transmis astăzi ministrului de externe și ministrului apărării din Ucraina, care cred că sunt aici în această seară: Noi suntem alături de voi. Punct.

Sub false pretenții de solidaritate etnică, a anihilat națiunile vecine. Putin are tupeul să spună că denazifică Ucraina. Este o minciună, este pur și simplu cinic și el știe asta. Și este, de asemenea, o minciună nerușinată. Președintele Zelenski a fost ales în mod democratic, este evreu, familia tatălui său a fost anihilată în holocaustul nazist și Putin are îndrăzneala – ca toți autocrații dinaintea lui – să creadă că prin puterea sa va face dreptate. Pentru numele lui Dumnezeu, acest om nu poate rămâne la putere”, a mai declarat Biden.