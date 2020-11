Joe Biden, mesaj ferm despre România! Cum i-a amenințat pe ruși chiar de la București. Video

Joe Biden a transmis un mesaj ferm despre România la vizita pe care acesta a făcut-o în țara noastră. Candidatul democraților la Casa Albă nu a ezitat și a lăudat îndelung progresele făcute de România, progrese pe care a spus că le urmărea de multă vreme.

Mai exact, Joe Biden a venit prima oară în România în 1999. A făcut-o atunci în calitate de lider democrat al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului Statelor Unite. În cea de-a doua vizită, la 22 octombrie 2009, vicepreședintele Biden avea să afirme că Romania este “o țară extrem de frumoasă”.

Mai mult de atât, Biden s-a reîntors în țara noastră, în 2014, alături de nepoțica lui, cea care avea atunci 11 ani. Între timp, aceasta a stat lângă bunic în încercarea acestuia de a ajunge președinte al Statelor Unite.

Ce spunea Joe Biden despre România!

Conform unui comunicat oficial al Administratiei Prezidentiale de la Cotroceni, oficialul american a venit pentru a treia oară în România la invitația președintelui de atunci, Traian Băsescu. Se întâmpla în 2014 și Biden avea să discute și cu premierul Victor Ponta.

Biden era în 2014 al doilea om de la Casa Albă și ajungea în România pe fondul unor tensiuni uriașe în Europa de Est. În acea perioadă, Rusia anexase Crimeea, iar Ucraina era în pragul unui războiul civil. În tot acest context, România, primită cu brațele deschise în NATO, adăpostea baze americane, scutul anti-rachetă, dar și avioane de vânătoare ale Alianței.

Ce le-a solicitat Joe Biden românilor

Drept pentru care, Joe Biden nu a ezitat să transmită românilor că sunt în siguranță și că nu se pune problema ca americanii să nu ne apere. Un singur semnal de alarmă a tras Joe Biden în 2014. Dacă în privința rușilor, americanul a oferit asigurări, de corupție urma să ne scăpăm singuri.

„Noi vom onora articolul 5 din Tratatul NATO, este o obligaţia noastră sacră, să nu aveţi nicio îndoială, ca să nu fie niciun semn de întrebare, niciun aliat NATO nu stă singur, noi ne protejăm unii pe alţii, fără discuţie”, avea să spună Joe Biden.

Actualul candidat al democraților pentru funcția de președinte, Joe Biden s-a declarat încântat de România și de drumul parcurs de țara noastră. „În ultimii 25 de ani, am ajuns să cunosc şi să apreciez această ţară frumoasă.

V-am văzut cum aţi parcurs drumul de la tiranie la libertate. În România, forţele militare americane au descoperit un aliat NATO devotat şi de încredere.

Sunt aici să spun în numele preşedintelui ceea ce sper că ştiţi deja: Puteţi conta pe noi. Punct! Noi facem ceea spunem şi spunem ceea ce gândim.

Eforturile Rusiei de a destabiliza Ucraina continuă. Trebuie să rămânem fermi în impunerea de sancţiuni mai dure Rusiei şi să impunem aceste sancţiuni împreună”, transmitea ferm Joe Biden.

Cum a pregătit ambasada SUA la București vizita lui Joe Biden

Vicepreşedintele american a făcut referire şi la activitatea DNA şi ANI şi cerut că aceste instituţii să funcţioneze libere în continuare. De altfel, însărcinatul cu afaceri al ambasadei SUA la București la acea oră, Duane Butcher a explicat înaintea sosirii lui Biden că vicepreședintele o să discute și despre problemele legate de corupție.

“Un alt motiv al vizitei este de a incuraja Romania sa se concentreze pe eforturile de combatere a coruptiei, de a avea institutii independente puternice si un bun mediu de afaceri.

Vrem sa reflectam faptul ca Romania a facut progrese imense si, de fapt, a ajuns un model pentru tarile din regiune in ce priveste lupta impotriva coruptiei, dupa cum am vazut in ultima perioada. Este important ca momentul acesta sa nu se piarda, iar eforturile de combatere a coruptiei sa continue”, declara Duane Butcher.

Ce a făcut Joe Biden în România

La scurt timp după ce a ajuns la București, vicepreședintele de atunci al SUA a susținut un scurt discurs în fața militarilor români, la Baza Aeriană 90. Acesta a lăudat trupele românești și a spus că este o cinste să vadă militarii americani lucrând împreună cu cei români în Carpati.

Au urmat vizite la ambasada SUA, discuții la Cotroceni cu Traian Băsescu și la Palatul Victoria cu Victor Ponta. După aproape două zile, Joe Biden pleca din România.