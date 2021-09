Jojo a povestit cum i-a dat șah-mat micuța Zora tăticului Paul Ipate: „Își testează personalitatea cu noi”

Actrița Jojo a reapărut ca invitată într-o emisiune pe micile ecrane după o absență destul de îndelungată în care nu a mai oferit un interviu.

Soția lui Paul Ipate a fost în platoul Teo Show de la Kanal D, acolo unde a făcut câteva declarații despre viața de familie, motivele pentru care a renunțat la vegetarianism, dar și despre cariera sa în actorie.

Vedeta a mărturisit, printre altele, că fata cea mare, Zora, în vârstă de 4 ani și 7 luni începe să o surprindă tot mai des cu întrebările pe care le pune, dar și cu felul în care reușește să le răspundă părinților în situații critice.

Jojo a povestit cum îi face micuța Zora din vorbe pe ea și Paul Ipate

Cătălina Grama a povestit o situație în care micuța Zora a fost pedepsită de tatăl ei. Paul i-a spus Zorei că îi va lua toate jucăriile dacă nu se poartă frumos, iar fetița i-a dat șah-mat.

„E o perioadă complicată mai ales când copilul are păreri. Își testează personalitatea cu noi. Vrea să vadă care sunt consecințele. Ultima oară i-a zis lui taică-su când a zis că îi ia jucăriile: te ajut?”, a povestit Jojo, declarând în completare că atât ea cât și soțul ei au rămas fără replică.

Îndrăgita actriță a mai spus că Zora a refuzat să meargă la grădiniță în ultimul an din cauza incertitudinii anului școlar. În cele din urmă a mutat-o la o altă grădiniță unde speră să îi placă să rămână.

„Am avut un an complicat anul trecut și la un moment dat s-a hotărât să nu mai meargă. Am încercat toamna asta la altă grădiniță. Încercăm să o acomodăm. Ne ajută părinții noștri când le cerem ajutorul”, a mai spus Jojo la

De ce a renunțat la vegetarianism după 10 ani

Cât despre cariera ei, vedeta a spus că este la fel a altor artiști, merge în funcție de cum bate vântul. Nu s-a mai ocupat de teatru însă joacă în trei piese în acest moment, iar una dintre ele este celebra „O noapte furtunoasă” la Teatrul Excelsior.

Cătălina a vorbit și despre unul dintre cele mai neplăcute momente ale vieții sale. Jojo a spus că a fost nevoită să renunțe la vegetarianism deoarece și-a pus foarte mult viața în pericol.

„M-am îmbolnăvit după 10 ani de vegetarianism. Am făcut niște investigații și am aflat că aveam nevoie de proteina aceea animală. Am stat de vorbă cu foarte mulți specialiști”, a spus .