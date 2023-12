Jucătorii de la Dinamo, în extaz după victoria de la Botoșani: „Suntem foarte fericiți, dar de mâine o luăm de la capăt!”

“Roș-albii” au câștigat duelul din etapa 20 cu FC Botoșani, scor 2-0. După a treia victorie din campionat, jucătorii de la Dinamo s-au arătat încrezători înaintea ultimului meci din acest an cu FC Voluntari. Formația din Ștefan cel Mare a triumfat în fața ilfovenilor în tur și vor să repete performanța.

Jucătorii de la Dinamo, încrezători înaintea meciului cu FC Voluntari

În meciul de la Botoșani, Abdallah și Dennis Politic au fost marcatorii de pe tabelă. După victoria din etapa 20, jucătorii de la Dinamo s-au arătat încrezători înaintea meciului cu FC Voluntari. “Câinii” vor să repete performanța din tur și să ia cele trei puncte în fața ilfovenilor.

ADVERTISEMENT

“Cel mai important este că am reușit să câștigăm și să obținem cele trei puncte. Suntem foarte fericiți. E o victorie foarte importantă și ne luptăm de mult să obținem acest lucru. Ne bucurăm că a venit, în sfârșit. Sperăm să o ținem tot așa, iar de mâine ne întoarcem la muncă. Ne așteaptă un meci foarte greu cu Voluntari.

Ne-am dorit foarte mult după cum s-a văzut. Ne-am luptat pentru fiecare minge și am dat fiecare tot ce am avut mai bun. Mă bucur că am câștigat acest meci. Trebuie să o luăm pas cu pas de acum la fiecare meci și să încercăm să obținem cât mai multe puncte”, a declarat Dennis Politic, omul meciului.

ADVERTISEMENT

“Victoria mult așteptată” FC Botoșani – Dinamo 0-2

. Jucătorii formației din Ștefan cel Mare au șansa să prindă o serie mai bună de meciuri după un rezultat care a ridicat moralul în vestiar.

“O victorie mult așteptată. Nici nu mai știam să ne bucurăm de când nu am mai câștigat un meci. O victorie muncită. Nu am făcut un joc strălucit, dar am reușit să ne atingem obiectivul și ăsta e cel mai important lucru.

ADVERTISEMENT

Nu ne ajută cu nimic dacă nu legăm mai multe victorii, dar am scos și noi capul un pic și am luat o gură de oxigen. Sunt mereu alături de noi și țin să le mulțumesc. Oriunde am fost au venit alături de noi și au venit în număr foarte mare.

Pentru noi toate meciurile sunt finale și cred că vor fi așa până la sfârșit. Sper să scoatem maximul din fiecare meci și să luptăm cum am luptat astăzi pentru fiecare minge, iar la final să obținem punctele. Mă bucur că nu am luat gol astăzi și că am luat cele trei puncte”, a spus Răzvan Patriche.

ADVERTISEMENT

Efectul noului antrenor de la Dinamo

“O victorie muncită, mă bucur că am luat cele trei puncte și aș vrea să le mulțumesc suporterilor din această seară. Pentru noi fiecare victorie e importantă. Trebuie să luăm fiecare meci pas cu pas și să trecem acest prag prost.

Atunci , pentru că el schimbă anumite lucruri. Fiecare jucător vrea să demonstreze și să își câștige postul. Voluntari e o echipă bună și o să avem un meci greu acolo, dar vrem să luăm cele trei puncte. (n.r. Are Dinamo șanse să se salveze de la retrogradare?) Da, avem șanse. Trebuie să luăm fiecare meci pas cu pas și să luăm fiecare punct de la fiecare meci”, a mai spus și Antonio Bordușanu.