Promisiunea lui Zeljko Kopic după FC Botoșani – Dinamo 0-2: „Ne vom lupta până la capăt!”

Antrenorul „câinilor” și-a lăudat jucătorii și a spus că echipa sa a primit un plus de moral și că se va lupta la fiecare meci pentru a obține victorii, în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Zeljko Kopic, bucuros după FC Botoșani – Dinamo

Zeljko Kopic este bucuros după victoria obținută de , lăudându-și jucătorii: „Sunt satisfăcut de evoluția lor, de energia lor, de intensitatea arătată.

ADVERTISEMENT

Am fost echipa mai bună, e importantă victoria pentru club, pentru suporteri, pentru toată lumea. Am înscris două goluri frumoase, toți jucătorii au evoluat la intensitate maximă și s-au descurcat foarte bine.

E un meci, am dat totul, asta e cel mai important. Obiectivul e să facem tot ce putem ca să rămânem în prima ligă, asta este sigur. Ne vom lupta până la capăt, aici nu sunt dubii”.

ADVERTISEMENT

„Singura opțiune e să câștigăm meciurile!”

„E singur opțiune ca să rămânem în prima ligă. Voluntari are sistemul lor de joc, au stabilitate, noi nu avem altă opțiune decât să mergem și să câștigăm.

Trebuie să facem tot ce putem ca să câștigăm. Vom merge cu încredere la următorul meci și trebuie să avem încredere că putem să învingem pe Voluntari”, a .

ADVERTISEMENT

„Asta e realitatea, trebuie să jucăm doar la victorie. O să dau totul pentru victorie, văd că și jucătorii fac asta. Sunt sigur că vom fi la un nivel bun, suficient cât să câștigăm”, spunea Zeljko Kopic înaintea meciului cu FC Botoșani.

„Cel mai important este că am reușit să câștigăm. Suntem foarte fericiți. E foarte importantă victoria. Ne luptăm de mult timp să obținem o victorie. Sperăm să continuăm tot așa.

ADVERTISEMENT

Ne-am și dorit foarte mult, după cum s-a văzut. Ne-am luptat pentru fiecare minge și am dat tot ce am avut mai bun. Mă bucur că am câștigat, o luăm pas cu pas și încercăm să obținem cât mai multe puncte”, a spus și Dennis Politic.