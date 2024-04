Jucătorii lui CFR Cluj, mesaj pentru Adrian Mutu după Rapid – CFR Cluj 1-4. Ce spun despre acuzele de trădare

Rapid – CFR Cluj a fost șocul etapei, cu două echipe care se preconizau a fi rănite după ultima perioadă. Însă, s-a dovedit că giuleștenii au fost mult mai răniți, iar , chiar pe Giulești.

Reacția lui Daniel Bîrligea după hattrick-ul contra Rapidului

Daniel Birligea a discutat despre partida în care a ieșit la rampă, înscriind trei goluri rapidiștilor. Atacantul consideră că partida cu Corvinul Hunedoara a fost un șoc, .

„Trebuia să ne revenim. Cu siguranță că ne-a dat șoc Corvinul și am revenit pentru asta. Am făcut ce trebuia făcut. Am vrut să sărbătorim ca o famile, să ne strângem toți în brațe pentru ce s-a întâmplat. Să dovedim că noi suntem aici.“

A fost foarte importantă victoria, că trebuia să ne revenim după meciul de săptămâna trecută (n.r. cu Corvinul). M-au lăsat să o iau (n.r. mingea de joc după ce a înscris hattrick). Sper să o duc acasă, că acolo îi este locul și sunt foarte fericit. Nu voiam să ies pe targă, dar arbitrul a chemat-o. Și eu m-am speriat un pic, dar e totul ok.

Mister ne-a ajutat, pentru că l-am avut și ca coechipier. Are mentalitate de învingător și îmi place cum luptă, cum are încredere în noi mai mult. Încrederea în noi este foarte importantă. Noi ne gândim la ceea ce facem noi. Ne gândim să pregătim meciul cu FCSB. Nu ne interesează momentan ce fac ceilalți. Fiecare cu meciul lor.“, a spus Daniel Bîrligea, după meciul cu Rapid, câștigat cu 4-1.

Ciprian Deac, discurs modest după umilință cu Rapid

Ciprian Deac a discutat despre partida cu Rapid, spunând că s-au regăsit după șocul cu Corvinul. Printre altele, Deac s-a declarat mulțumit de Hoban și Francesc Dican, dar și trist pentru plecarea lui Mutu.

„A fost o săptămâna foarte grea, în care nu știu ce s-a întâmplat cu noi. Ne-a fost o rușine foarte mare după meci. Ne-am adunat, am vorbit să avem o reacție, să schimbăm față acestei echipe. Știam că suntem o echipa de valoare, că putem câștiga aici. A fost o victorie muncită.

Ne bucurăm pentru Ovi (n.r. Ovidiu Hoban) și pentru Feri Dican, care au venit alături de noi cu sufletul. Vrem să dedicăm această victorie staff-ului care a plecat, special lui Adrian Mutu, care a făcut o treaba bună. Nu s-a pus problema (n.r. să fie lucrat de jucători Adrian Mutu). Adi a avut o relație bună cu toți jucătorii, am practicat un fotbal bun. Cu Mutu am fost echipa cu cea mai bună posesie, dar posesia nu câștigă meciurile.

Va trebui să muncim în continuare. Suntem pe locul 2, așteptăm un rezultat mâine, așteptăm meciul de duminica viitoare, în care dacă noi vom câștigă. Depinde ce se va imtampla mâine seară, încă mai sperăm. Cu toate, să fim sinceri, e foarte greu.

Știu ce am simțit eu după ultimul meci la 4-0. L-am felicitat (pe Săpunaru) pentru că a fost ziua lui. Îmi pare rău că i-am stricat ziua. E un jucător bun, de mare experiență. În fotbal, acum câștigi, mâine pierzi. Fotbalul se poate schimbă de la o săptămâna la altă.”, a spus Ciprian Deac post-partida.

Cristian Manea a vorbit despre venirea lui Dan Petrescu

„Mă bucur foarte mult și pentru Dani (n.r. Daniel Birligea) că a reușit un hattrick. Avea un blocaj să dea gol. Am muncit foarte mult și am arătat a vechiul CFR astăzi. Suntem bucuroși că am reușit să câștigăm pentru că multă lume nu ne dădea nicio șansă astăzi.

A fost o săptămână grea, ne pare rău că a plecat și Mister. Ne pare rău că a plecat și domnul Cristi Balaj. Au fost mereu alături de noi, este numai vina noastră că am piedut la Hunedoara și ne pare rău, dar nu putem da timpul înapoi. E frustrant pentru Mutu, are tot respectul meu și ca jucători și ca antrneor. Îi urez multă bafta și sunt sigur că va fi un antrenor super bun.

Mă depășește subiectul (n.r. venirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj). Îi avem pe Ovidiu (n.r. Hoban) și pe Francisc Dican. Aveau presiune foarte mare și am văzut fericirea în ochii lor. Cum s-a văzut în seara asta, iar am confirmat că atunci când suntem într-un moment foarte dificil revenim de nicăieri. Asta este mentalitatea clubului și sunt mândru că îmbrac tricoul.”, a spus Cristian Manea, după meciul cu Rapid.