Adrian Mutu întrebat direct: „Te-au lucrat jucătorii?”. „Briliantul”, răspuns sincer: “M-am simțit trădat!”

, după ce ardelenii conduceau încă din prima repriză la patru goluri diferență. Fanii giuleșteni i-au cerut demisia lui Cristiano Bergodi.

Adrian Mutu nu e șocat de Rapid – CFR Cluj 1-4

Adrian Mutu recunoaște că n-a fost șocat de victoria ardelenilor cu Rapid, scor 4-1, însă susține că meciul de la Hunedoara, din Cupa României, îl macină în continuare.

ADVERTISEMENT

„Nu sunt șocat, ăsta este fotbalul! Unele lucruri nu le poți explica. Cu atât mai mult mi s-a întărit decizia, că eu n-am putut trece peste meciul din Cupă. Nu știu ce s-a întâmplat. Problema nu e ce s-a întâmplat pe Giulești, ci ce s-a întâmplat la Hunedoara.

CFR a avut o prestație solidă, dar și Rapid a avut o prestație slabă. În campionat am fost mulțumit de echipă. În 10 etape, în campionat, eram pe primul loc aproape la toate capitolele. M-a surprins într-un mod neplăcut că n-am înțeles ce s-a întâmplat cu echipa la Hunedoara. Eu n-am putut trece peste acel rezultat din Cupă”, a declarat Mutu la FANATIK SUPERLIGA de la Prima Sport 1.

ADVERTISEMENT

„Adi, te-au lucrat jucătorii la CFR Cluj?”

Moderatorul Horia Ivanovici i-a pus o întrebare directă lui Adrian Mutu: „Crezi că te-au lucrat jucătorii la meciul cu Corvinul Hunedoara?”. „Briliantul” a răspuns fără să stea pe gânduri.

„Nu cred că m-au lucrat jucătorii. Nu m-am gândit la asta, că nu este în mentalitatea mea. Noi am avut evoluții bune în play-off contra Craiovei și a lui Sepsi. După meciul din Cupă îmi era foarte greu să mă văd cu jucătorii. M-am simțit trădat la acel meci de la Hunedoara.

ADVERTISEMENT

N-am avut nicio problemă cu jucătorii, atmosfera era ok înaintea meciului de la Hunedoara. Nu regret că am demisionat. Rezultatul din Cupă a rămas. Trebuie să am onoare și să-mi dau demisia. Nu am regrete. Pentru mine s-a rupt ceva în timpul meciului la 3-0, la Hunedoara”, a adăugat Mutu.

Daniel Birligea (23 de ani) a reușit un hattrick de senzație, iar Cristi Manea a dus scorul la 0-4. Golul de onoare al giuleștenilor a fost înscris de Rrahmani. .

ADVERTISEMENT

Dezastrul din Giulești a dus-o pe CFR Cluj până pe locul 2 în play-off-ul din Superliga, cu 31 de puncte, la 7 lungimi în spatele liderului FCSB. Roș-albaștrii au însă un meci mai puțin, partida cu Universitatea Craiova care se va juca duminică de la ora 20:30. Rapid rămâne pe locul 4, cu 28 de puncte.