Jucătorii lui Dinamo, dărâmați după eșecul cu Sepsi: „E frustrant!”

Fotbaliștii „câinilor” sunt de părere că puteau obține mai mult de la partida cu Sepsi, fiind supărați pe ratările pe care le-au avut, amintind și de bara din a doua repriză a lui Gorka Larrucea.

Jucătorii lui Dinamo, dărâmați după eșecul cu Sepsi

Jucătorii lui Dinamo au fost , scor 0-3: „Nu vreau să mai spun că jucăm bine, rămân la ideea că încercăm să practicăm un fotbal frumos, ne luptăm pentru asta”.

„Sunt trist, normal, că am luat bătaie 3-0. Mister a zis că nu are ce să ne reproșeze, dar noi suntem supărați pentru că am pierdut. Poate ne lipsește și încrederea în fața porții, n-am nicio explicație, chiar nu îmi dau seama.

O să încercăm să câștigăm toate meciurile care ne-au rămas și o să jucăm ca întotdeauna, adică la victorie. Avem o echipă bună și vom face față în SuperLigă”, a spus Ahmed Bani, la finalul meciului.

„E frustrant, scorul nu reflectă jocul!”

„E frustrant, cred că scorul nu reflectă jocul, e dur pentru noi, dacă reușeam să marchez la faza aia, era diferit. Dar ăsta e fotbalul, trebuie să marcăm când avem ocazii.

Nu am avut nici cel mai mult noroc azi, a fost și bara lui Gorka, cred că trebuie să lucrez mai mult la antrenamente. Mai am nevoie de timp, e primul meu meci când joc 60 de minut plus.

Fizic m-am simțit bine, dar de-acum înainte voi fi mai bine. Cred că trebuie să credem în ce ne cere mister de la noi, nu trebuie să ne pierdem încrederea și răbdarea”, a .

„Nivelul de aici e bun, fizic nu suntem inferiori celorlalte echipe, ne-am bătut de la egal la egal în toate meciurile și vor veni rezultatele cât de curând.

Cred că diferența se face la micile detalii, ei n-au avut multe ocazii, dar au dat goluri, noi am avut ocazii, dar n-am marcat. Sperăm să intre și la noi cât de curând.

Eu sper că pot să am forma mea din Anglia, vreau să cresc de la meci la meci, să am randament și să marchez sau să dau pase decisive, pentru că e vorba și despre a juca pentru ceilalți colegi”, a mai spus Dennis Politic.