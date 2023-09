Dan Vasilică, mândru după 4-0 cu Farul lui Hagi: “Ne apropiem de ‘Gașca Nebună'”. Anunță un transfer la FC U Craiova

. „Marinarii” au fost de nerecunoscut după eliminarea din Conference League în fața lui HJK Helsinki.

Dan Vasilică, mândru de elevii săi după FC U Craiova – Farul 4-0: “Ne apropiem de Gașca Nebună”

„Am avut și un joc defensiv foate bun și erram sigur că dacă vom elimina aceste erori vom reuși să câștigăm. Nu e important să marcheze un jucător sau altul, ci să ducem mingea acolo și să fim pragmatici. Am marcat câte 3 goluri pe meci, avem un atac devastatator.

Cred că ne apropiem cumva de Gașca Nebună ca joc, deși ca rezultate nu. Semănăm cu cea echipă extraordinară a Sportului! Chițu este atacantul care câștigă duelurile și dacă are spații le fructifică, joc aerian și de picior. Nu știu dacă sunt eu în măsură dar ca suporter cred că e un jucăt de națională!

Indiferent de adversar nu are probleme! Și cu marcaj și fără. Plus multe alte situații extraordinare scoase din nimic! E jucătorul care dă încredere echipei”, a declarat Dan Vasilică, antrenorul interimar, după 4-0 cu Farul.

Jucătorii lui FC U Craiova, eliberați după victoria la scor cu Farul: „Suntem o echipă nebună!”

Aurelian Chițu, fostul atacant al echipei lui Hagi, a făcut un joc excelent în victoria cu 4-0 a lui FC U Craiova 1948: „Ne va da victoria asta un moral incredibil și ne va ajuta să creștem foarte mult. Suntem o echipă nebună! Avem multă calitate în atac, marcăm foarte multe goluri și azi ne-am apărat și foarte bine”.

Chițu a ajuns la șase goluri și pastru pase decisive în doar 8 etape: „Vreau să mă bucur de fotbal, clubul îmi oferă foarte multă încredere, mă simt foarte bine și nu mă gândesc la transfer.

Mă bucur că sunt apreciat și fanii îmi strigă numele. Sperăm să fie și mai mulți la stadion și prin jocul nostru ne vor face să vină”, a mai spus golgheterul la zi din SuperLiga, la .

Vlad Achim, căpitanul lui FC U Craiova 1948, așteaptă antrenor la echipă

Vlad Achim a fost extrem de mulțumit de cum a arătat echipa de la A la Z: „Un joc bun din partea noastră și un fotbal complet. Am știut să atacăm, ne-am apărat bine și am știut să plecăm și pe contraatac. Sunt mulțumit în primul rând de joc și am arătat ca o echipă matură”.

Mijlocașul a explicat că Farul a fost neutralizată în totalitate: „Ne bucurăm că nu am primit gol, nu le-am dat multe șanse, e plus și trebuie să mergem pe drumul acesta pentru că am avut probleme în apărare”.

Achim a vorbit și despre : „Am avut evoluții oscilante în fiecare an, dar și serii foarte bune, așa cum a fost și în anul trecut. Așteptăm antrenorul.

Oricum noi ne facem datoria de fotbaliști așa cum am arătat pe teren. Suntem concentrați și avem nevoie un pic de odihnă pentru că a fost o perioadă dificilă”, a concluzionat închizătorul.