Jucătorii lui Sepsi jubilează: ”Cel mai mare rezultat din istoria clubului”

Roland Niczuly, portarul lui Sepsi, a folosit cuvinte mari la finalul partidei de la Sofia, partidă în care Sepsi a scris istorie pentru orașul Sfântul Gheorghe. La fel ca și antrenorul Liviu Ciobotariu, Niczuly crede că soarta calificării nu e momentan jucată și își avertizează coechipierii împotriva relaxării.

Jucătorii lui Sepsi jubilează: ”Cel mai mare rezultat”

”A fost un meci perfect pentru noi, tactic am stat bine în teren, am respectat tot ce am pregătit. E un scor istoric pentru Sepsi OSK, să câștigi cu 2-0 pe terenul celei mai mari echipe din Bulgaria cred că e cel mai mare scor din istoria clubului nostru. Dar nu trebuie să ne relaxăm, mai e un retur de jucat.

Nu ne pot pune probleme dacă vom juca la fel, nu văd cum ar putea întoarce rezultatul. Am avut situații foarte bune de a marca și în prima repriză. Ei nu prea au avut nimic. Am respectat tot ce am pregătit la antrenamente și asta cred că a fost cheia succesului”, a declarat Niczuly, conform GSP.ro.

Portarul lui Sepsi nu poate ignora că nu a primit gol în ultimele 4 meciuri oficiale, însă a dorit să le mulțumească coechipierilor din apărare pentru acest fapt. ”E un început perfect pentru orice portar, 4 meciuri oficiale, zero goluri. Nu e doar meritul portarului, ne apărăm începând cu atacantul. Îți dă moral pe viitor și privim cu încredere înainte”, a completat fotbalistul.

La rândul său, fotbalistul Marius Ștefănescu a analizat partida din această seară. Spre deosebire de Niczuly, Ștefănescu nu crede că bulgarii ar avea cu ce să îi surprindă pe covăsneni la retur, însă realizează că partida retur nu e deja câștigată, mai ales că scorul de 2-0 nu e tocmai de neîntors.

”Nu știu dacă au cu ce să ne surprindă la retur, dar va fi alt meci. Sper să ne concentrăm. E clar că va fi dificil, pentru că niciun meci nu e câștigat dinainte. Am făcut un meci destul de bun, am avut câteva ocazii și pe final, mai puteam să înscriem. Ne bucurăm de victorie”, a declarat și Marius Ștefănescu.

În același timp, antrenorul Liviu Ciobotariu avertiza pe toată lumea de la Sepsi că momentan calificarea nu a fost jucată și îndemna la calm după acest 2-0 de la Sofia. Ciobotariu crede că CSKA Sofia rămâne o echipă foarte bună, care ar putea să întoarcă soarta calificării în România, după cele 90 de minute de joc, fără a luat în considerare eventualele prelungiri.

“Un joc greu, , cu un sistem care ne-a pus în dificultate în anumite momente. Mă bucur că am reușit să câștigăm, dar trebuie să fim atenți pentru meciul de la Sfântu Gheorghe. Calificarea nu este jucată! În prima repriză, am avut 3-4 contraatacuri foarte bune, ne-am surprins adversarul. Dar n-am reușit să șutăm la poartă, este o veche problemă de-a noastră care trebuie remediată cât mai curând. Ne-am apărat foarte bine, i-am blocat în benzi.

În repriza a doua, . Sunt mulțumit și de defensivă, și de atac. Sunt foarte mulțumit de jucătorii care au intrat pe parcursul meciului, pentru că au făcut diferența. Există concurență pe posturi, jucătorii vor să joace și apar realizările. Sună frumos, dar a fost doar prima manșă. Repet, trebuie să fim foarte atenți. S-a văzut munca noastră în pregătire pe faza defensivă, avem patru meciuri oficiale în care nu am primit gol. În plus, am lucrat mai mult atacul pozițional și contraatacul și asta s-a văzut azi”, a declarat Liviu Ciobotariu.