Jucătorii Rapidului, dezamăgiți după înfrângerea cu FC U Craiova 1-2: „Am fost sub nivelul meciului!”

Elevii lui Adrian Mutu au fost surprinși încă din primul minut, când Juan Bauza a reușit să înscrie cu capul, în ciuda taliei sale, cel mai rapid gol din actualul sezon al SuperLigii 1, după doar 45 de secunde.

Jucătorii Rapidului, dezamăgiți după înfrângerea cu FC U Craiova

Jucătorii Rapidului au fost dezamăgiți după înfrângerea , scor 1-2, partidă în care oltenii au deschis scorul încă din primul minut. Yassine Bahassa a majorat scorul în minutul 57 pentru olteni, iar Paul Iacob a redus din diferență în minutul 87, însă prea târziu pentru ca Rapid să obțină măcar un punct.

ADVERTISEMENT

„Am încercat să revenim, am marcat, dar nu mă bucur de gol. Nu am arătat ce trebuia să arătăm, am fost sub nivelul meciului, singurii care s-au ridicat la nivelul meciului au fost suporterii.

Sperăm să ne luăm revanșa la meciul următor, asta e, mergem mai departe. Nu cred că e o problemă că putem fi în play-off, de ce să ne sperie, noi trebuie să ne câștigăm următoarele meciuri.

ADVERTISEMENT

E un duș foarte rece având în vedere felul în care s-a disputat partida, dar Craiova nu cred că e o echipă de play-out, nu cred că e locul lor acolo. A fost și ghinion, ajungeam în fața porții, dar nu găseam pasa decisivă sau șutul”, a spus Paul Iacob.

„Dacă ne trezeam mai repede, puteam face mai multe!”

„Dacă ne trezeam mai repede, cred că puteam face mai multe. Au avut patru meciuri fără înfrângere, Mioveni e într-o formă bună, vrem să câștigăm fiecare meci, azi nu s-a putut, dar asta ne propunem mereu.

ADVERTISEMENT

Vrem să ajungem în play-off, mai departe vom vedea, depinde ce vom face și ce obiective ne vom pune. E greu dacă vom intra de pe locul șase în play-0ff. Eu vreau să joc cât mai mult și să fie titular”, a mai .

„Acest ghinion încă se ține lanț. Am făcut o partidă reușită, dar am fost ocoliți de șansă, am avut ocazii, ei avut acel corner în minutul unu și faza de la golul doi.

ADVERTISEMENT

E o seară pe care trebuie să o uităm, suntem răniți pentru că am pierdut tot acasă, pe Giulești, tot cu ei. Ne pare rău pentru suporteri, pentru că știm că și ei își doreau această victorie. Această neșansă a fost decisivă pentru noi în seara asta.

ADVERTISEMENT

E vorba de ghinion pentru că am avut ocazii. Trebuie să ridicăm capul din pământ, mai sunt patru meciuri, trebuie să luăm maximum de puncte și să intrăm în play-off, pentru că ăsta e obiectivul”, a spus și Alexandru Albu.