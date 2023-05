Jucătorii Rapidului nu dezarmează după remiza „albă” cu Sepsi: „Jucăm până la final! Încă ne gândim la cupele europene”

Fotbaliștii giuleștenilor sunt de părere că atât timp cât încă mai sunt șanse, oricât de mici, pentru a prinde un loc pentru cupele europene, aceștia vor face tot posibilul să atingă obiectivul din play-off al echipei.

Jucătorii Rapidului nu dezarmează după remiza „albă” cu Sepsi

nu dezarmează după remiza „albă” cu Sepsi și sunt în continuare încrezători că pot obține un loc de cupe europene la finalul sezonului: „A fost o săptămână dificilă, pentru că am venit după un meci dezastruos.

Am intrat timorați în prima repriză, dar în a doua am simțit că publicul nostru minunat e aproape de noi și am început să jucăm mai bine, am dominat, am avut ocazii, dar doar ghinionul a făcut să nu câștigăm”.

„Asta este, trebuie să mergem mai departe, mai avem două meciuri și trebuie să luăm toate punctele. Da, ne gândim în continuare la cupele europene. Jucăm până la final și la final vom vedea pe ce loc vom termina. Muncim și vrem să prindem locul 4, nu știu dacă mai avem șanse la locul trei.

Sunt multe calcule de făcut, noi trebuie să câștigăm tot. Au fost zile destul de grele pentru noi, mai ales când pierzi în așa hal. S-a văzut și în prima repriză o apăsare, dar am ieșit bine de la cabine, publicul ne-a ajutat și am dominat a doua repriză, meritam să câștigăm pentru ei meciul”, a spus Alexandru Albu.

„Ne pare rău, trebuia să câștigăm!”

„E dezamăgitor, pentru că am avut multe ocazii de a marca în a doua repriză și am fost aproape să câștigăm. Din păcate, mai ales la al treilea șut nu am fost inspirat și nu am reușit să marchez.

Eu cred că trebuia să marcăm, am avut niște ocazii bune, a avut și portarul parade bune, dar chiar și așa trebuia să câștigăm. Nu putem decât să strângem rândurile, să ne pregătim și să trecem mental peste acest eșec dureros”, a .

„Am încercat să ne adunăm și cred că am reușit acest lucru în a doua repriză, când am intrat mult mai bine pe teren. Publicul ne-a ajutat întotdeauna, au fost extraordinari.

Sperăm în continuare la Europa, până când matematic nu vom mai avea șanse noi vom lupta în continuare și vom da totul pentru a câștiga toate meciurile. Viitorul cred că sună bine, avem o conducere foarte bună, avem un staff bun, suntem o echipă bună, nu putem decât să mergem mai sus în sezonul viitor”, a mai spus Ștefan Pănoiu.