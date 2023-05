Kamara pariază pe Carmen Grebenișan la Survivor: „Bună pe traseu și nu este ascunsă”

, fostul concurent Survivor care a părăsit competiția acum trei săptămâni, a spus ce nu s-a văzut la televizor. Jumătatea trupei Alb-Negru susține că a ajuns să fie eliminat dintr-o greșeală și regretă acest lucru. În plus, și strategiile adoptate de colegii lui i-au venit de hac.

Kamara o vede pe Carmen Grebenișan câștigătoare la Survivor

Invitat în cadrul emisiunii La Măruță, Kamara a făcut dezvăluiri incredibile despre Survivor România. Eliminat din competiție acum trei săptămâni, artistul a dezvăluit că a avut o discuție cu cei mai apropiați colegi ai lui: Carmen, Ștefania și Andrei Krișan. Acolo, a încercat să dea cele mai bune sfaturi pentru ca preferata lui să iasă învingătoare.

“Înainte să plec, ne-am adunat și am stat de vorbă eu, Carmen, Ștefania și Krișan. Eu i-am spus: Carmen, eu pe tine te văd câștigătoare! Tu ai ceva anume care mă face să cred că poți să câștigi.

Ești foarte implicată în show-ul ăsta, nu ești ascunsă, ești bună pe traseu și cred că ai datele necesare pentru a fi printre finaliști. Eu mi-aș dori să câștige Carmen, dacă nu să câștige Ștefania. M-a mișcat foarte tare povestea ei. Știu cum a crescut și m-a uimit lupta acestui copil” a spus Kamara în cadrul emisiunii La Măruță.

Ce crede Kamara că a greșit la Survivor: ”Totul ține de un pas”

Cei rămași în competiție se luptă acum pe cont propriu pentru a ajunge să câștige titlul de Survivor România 2023.

Kamara, care a fost eliminat acum câteva săptămâni din reality-sho-ul de la Pro Tv este de părere că ar fi putut ajunge până aici, dacă ar fi adoptat strategia potrivită.

„Așa de rău îmi pare că nu am ajuns la individuale. A fost o greșeală de comunicare. Am fi putut fi acolo și eu și Alin. Totul ține de un pas. Spre exemplu, la un traseu pe bârnă, am călcat doar cu un singur picior. Dacă treceam de pasul acela ajungeam să iau eu colanul de imunitate și se schimba jocul. Pe lângă asta și strategiile într-un asemenea concurs.

Să fim serioși, fiecare are o strategie și face cum crede el mai bine. Eu am adoptat o strategie de comunicare și cu unii războinici care veniseră de partea noastră.

Doar că în momentul în care un singur vot nu a fost în direcția potrivită, s-a schimbat tot mecanismul jocului. Astfel am ajuns în situația de a fi la vot. Nici eu și nici Dan Ursa nu am fi trebuit să fim la vot în ziua respectivă. Așa s-a nimerit”, a spus Kamara în cadrul emisiunii La Măruță.

Kamara, față în față cu Cristi Mitrea după schimburile de replici acide

După ce și-au aruncat au stat, din nou, față în față. Fostul Andreei Mantea a preferat să nu comenteze prea mult atunci când Kamara și-a făcut apariția. Întrebat de Cătălin Măruță dacă vrea să se împace cu sportivul, Kamara a spus că el nu este certat cu nimeni. Ba chiar, în semn de prietenie a decis să-l invite pe acesta la podcastul său. Din păcate, a primit un refuz trașant.

„Mi-au venit toiagul și bagajul cu toate scoicile la aeroport. Sunt super fericit pentru că voi da drumul unui podcast cu toate acestea. Vreau să îl invit la podcastul meu pe Cristi Mitrea”, a spus Kamara.

”Nu vin. Am fost, îmi ajunge la câte podcasturi am fost” spune Cristi Mitrea. Pentru a nu glumește cu cei doi și îl întreabă pe Cristi Mitrea dacă nu vrea să-i întoarcă invitația lui Kamara.

”Poate te invită și el în ring”, l-a ironizat Măruță. Kamara a răspuns imediat: ”Dar nu sunt nebun să mă duc în ring cu un profesionist”, a fost concluzia artistului.