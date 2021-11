Kanye West suferă după despărțirea de Kim Kardashian. Ce mesaj a lăsat în mediul online

Cea care a depus actele de separare a fost frumoasa brunetă, de aici și speranța pe care o are în continuare cântărețul, care își dorește să fie împreună din nou.

Artistul a dat de înțeles că ar face orice să o întoarcă din drum pe fosta soție. a recunoscut public că sentimentele pentru Kim Kardashian nu au dispărut.

Kanye West a luat prin surprindere pe toată lumea când a postat o imagine cu fosta parteneră de viață, care se iubește în prezent cu Pete Davidson.

Kanye West, mesaj emoționant despre Kim Kardashian. Artistul speră la împăcare

Celebrul a distribuit o fotografie alb negru în care se sărută cu fosta soție. Captura a fost publicată inițial de TMZ cu un mesaj de-a dreptul emoționant.

„Kanye West spune că Dumnezeu îl va readuce alături de Kim pentru a inspira milioane de oameni”, este descrierea imaginii în care apar foștii parteneri de viață.

Vedeta este ferm convinsă că lucrurile se vor îndrepta între el și femeia care i-a dăruit patru copii, lucru pe care nu-l ascunde absolut deloc.

Kanye West și Kim Kardashian, pe drumul spre împăcare? Ce spune cântărețul

Au rămas în relații foarte bune după divorțul din februarie 2021, de aici și declarațiile care duc spre o eventuală împăcare. Sau cel puțin asta își dorește Kanye West.

„Dumnezeu vrea să vadă dacă ne putem recâştiga relaţiile pierdute. Am făcut greşeli. Eu am făcut greşeli. Am comis lucruri intolerabile pentru calitatea de soţ.

Azi, nu ştiu din ce motiv, nu ştiam că mă voi afla în faţa acestui microfon, vreau să încep să schimb scenariul. Eu sunt patriarhul familiei mele.

După ce ne vom împăca, milioane de oameni vor înţelege că pot depăşi traumele despărţirii”, a mărturisit artistul recent pentru revista

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei eveniment organizat de Ziua Recunoştinţei, Kanye West explicând că își dorește să fie iertat pentru lucrurile din trecut.