Karym a dat muzica ușoară pe muzica de petrecere! Cum a ajuns să colaboreze cu Armin Nicoară și Georgiana Lobonț

Carismaticul cântăreț Karym a dat muzica ușoară pe muzica de petrecere! Deocamdată e vorba doar despre o colaborare, însă, cine știe, poate că pe viitor se va reprofila!

Karym, colaborare cu Georgiana Lobonț și Armin Nicoară

Artistul a scos o melodie împreună cu Georgiana Lobonț și Armin Nicoară, iar videoclipul la care au filmat cei trei va fi urcat în curând pe platforma Youtube.

Karym a povestit cum au decurs filmările, unele pline de peripeții, și cum se simte acum în calitate de cântăreț de muzică populară.

„Dacă ar fi să descriu într-un singur cuvânt acest proiect… acela ar fi “nebunie” și o să vă explic și de ce. Colaborarea dintre mine și Georgiana a fost pusă în mișcare de PR-ul nostru comun, Teddy… el știa că-mi doresc acest lucru iar el l-a făcut posibil și țin să-i mulțumesc Georgianei Lobonț pentru încrederea acordată”, a mărturisit Karym.

„Când am decis să colaborăm, nu știam piesa nu știam nimic… Am plecat de acasă la Oradea acolo unde are studioul Cipri Popescu, producătorul piesei, urmând ca între timp să primesc o variantă. Într-adevăr am primit o variantă în seara de înaintea filmărilor, una care mi-a plăcut și îmi place enorm de mult…”, a mai spus cântărețul.

Nu lasă muzica ușoară

„A doua zi cu o oră înainte de înregistrări am decis să schimbăm piesa. Ne-am întâlnit cu toții la studio iar Cipri Popescu a făcut o treabă excepțională mai ales că în aceiași seară am și filmat videoclipul piesei. Pentru mine nu stilul piesei este noutatea ci faptul că eu chiar cânt acel stil pe piesă”, a adăugat acesta.

„Nu este înserată în ea o parte din stilul meu de muzică ușoară așa cum se obișnuiește. Nu este un mix de stiluri, este stilul Georgianei și a lui Armin iar eu am încercat să fiu parte din acest tot și sper că am făcut o treabă bună.

Este o melodie foarte bună, veselă și de stare. Colaborarea e menită pentru ca oamenii să vadă și o altă parte a mea, artiștii sunt versatili în general și muzica e forma de exprimare indiferent de stilul abordat. Voi continua după acest proiect cu o melodie puțin mai aproape de zona mea însă păstrând direcția pe care mi-am propus-o”, a încheiat Karym.