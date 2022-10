Kelly din Familia Bundy folosește un baston pentru a merge, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă în urmă cu un an

Îndrăgita actriță cunoscută pentru rolul memoriabil din serialul folosește un baston pentru a merge, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă în urmă cu un an. Vedeta a luat atunci o pauză de la filmări.

Kelly din Familia Bundy a oferit detalii despre suferința prin care trece de mai bine de un an. Christina Applegate a anunțat că revine în lumina reflectoarelor și va lua parte la un eveniment în perioada următoare.

Vedeta nu s-a lăsat doborât de cu care a fost diagnosticată la doar 49 de ani și nu și-a pierdut umorul, dovadă fiind postarea distribuită în social media în urmă cu puțin timp.

„Particip la o ceremonie foarte importantă. Va fi prima dată de când am fost diagnosticată cu SM. Bastoanele fac acum parte din noua mea normalitate”, este mesajul transmis de Christina Applegate pe Twitter.

Actrița care în prezent are 50 de ani a primit numeroase mesaje de încurajare legat de imaginea în care apar 5 bastoane diferite. Unul dintre comentarii vine din partea vedetei Selma Blair, care suferă de aceeași boală.

I have a very important ceremony coming up. This will be my first time out since diagnosed with MS. Walking sticks are now part of my new normal. Thank you for these beauties. Stay tuned to see which ones make the cut for a week of stuff.

— christina applegate (@1capplegate)