Keo și Misty, probleme din cauza fiicei: ”Mami și tati se chinuiesc”

Anul acesta, sărbătorile îl prind pe Keo așa cum îl prind în fiecare an de când a debutat în lumea muzicii: pe scenă, departe de familie! Chiar și așa, artistul reușește să împace și capra, și varza, încât să nu își neglijeze niciodată familia!

Keo, departe de familie de Revelion

”Sărbătorile de anul acesta le petrec, mai întâi, pe scenă, apoi cu familia. Am plăcerea să îi am alături și pe ai mei, care au venit special din Elveția să petreacă alături de noi aceste sărbători. De Revelion, la fel, pe scenă. Pe 1 ianuarie însă, mă întorc în București, la fete, pentru a petrece și cu ele”, spune , în exclusivitate pentru FANATIK.

Pentru că anul acesta se pot bucura și de prezența părinților lui Keo întorși în țară, artistul și vor avea parte, de asemenea, și de bunătățile gătite de mama cântărețului.

”Sărbătorile de anul acesta vor fi cu mâncărică bună și oameni dragi. Nu prea suntem nici eu, nici Misty cu bucătăria, însă avem ambele mame care sunt foarte pricepute, așa că, de Crăciun, primim mâncare din ambele părți. Așadar, nu putem rivaliza cu specialitățile primite de la mamele noastre. Urmăm tradițiile culinare, suntem foarte gurmanzi, ne plac multe aceste specialități de sărbători”, recunoaște artistul.

Pe lângă preparatele specifice de la care nu se abat niciodată, pare-se, Keo, Misty și Arya profită din plin și de împodobirea bradului de Crăciun. Fiica artiștilor este înnebunită după acest obicei, iar mami și tati se conformează an de an.

”Bradul îl facem mereu pe 1 decembrie, pentru că fiica mea nu are răbdare și recunosc că îl ținem mult, chiar până în februarie! Ne plac mult atmosfera cu bradul în mijlocul casei”, adaugă Keo.

Keo și Misty, puși în dificultate de fiica lor

Pentru că Arya este răsfățata casei, așa cum era de așteptat, am fost curioși să aflăm și ce așteaptă aceasta de la Moș Crăciun. Cât de lungă este lista?! ”Arya are o listă imensă pentru Moșul. În fiecare an devine din ce în ce mai lungă!

Mami și tati se chinuiesc să îi transmită Moșului tot, pentru că vede multe lucruri peste tot, pe Internet, și își dorește foarte multe. Uneori, Moșul nu găsește tot, dar eu recunosc că sunt topit, topit după ea și îmi este extraordinar de greu să îi refuz ceva. Mai ales de Crăciun!”, mărturisește vedeta.

Cum rămâne însă cu lista lui pentru Moșul? ”În general, de când îmi aduc aminte, eu îi cer Moșului un singur lucru: să fim sănătoși! Dacă este o dorință pe care mi-o pun mereu, în orice circumstanță și cu orice ocazie, că e ziua mea, că văd o stea căzătoare și, mai ales, de Crăciun, aceasta este: să fim sănătoși toți!”, dezvăluie cântărețul.

De ce nu poate uita Keo de Crăciun

Chiar dacă își dorește mereu doar sănătate, Moșul a avut grijă să îi ofere cel mai important și frumos cadou din viața sa, în anul 2018. Imediat după Crăciun, Keo avea să devină tată pentru prima oară, alături de aleasa inimii sale.

”Pentru mine, ‘Cel mai frumos cadou’ primit vreodată, referitor la piesa pe care o am cu Alexandra Ungureanu, este Arya. Ea s-a născut pe 27 decembrie!”, rememorează cu drag artistul.

Chiar dacă acum este el însuși tată, Keo încă își amintește de amintirile din propria copilărie. Crescut la munte, cântărețul s-a putut bucura mai mereu de zăpadă și peisaje superbe, alături de părinții săi.

”Primele amintiri legate de sărbători le am alături de părinții li bunicii mei, la Predeal. Iernile- superbe, albe, eu jucându-mă cu sania, niște imagini idilice, absolut superbe, alături de oamenii dragi”, își aduce aminte Keo.

Keo, o nouă piesă de Crăciun, alături de Alexandra Ungureanu

În 2024, Keo vrea să se focuseze tot pe prima sa dragoste: muzica. Așadar, artistul are deja mai multe proiecte deja finalizate și gata să fie lansate pe piața muzicală, anul viitor.

”Planurile pentru 2024? Muzică, muzică, muzică! Am deja multe piese gata, printre care și multe colaborări! Tocmai am lansat o nouă piesă, alături de Alexandra Ungureanu, ‘Iubirea de Crăciun’. Anul viitor urmează și cu bunul meu prieten, rapper-ul Skizzo Skillz.

Noi în 2013 am avut un album împreună, care a fost Disc de Platină, am avut mai multe hit-uri. Cum au trecut peste 10 ani de atunci, ne-am decis să repetăm experiența, așa că urmează mai multe piese alături de el”, încheie Keo.