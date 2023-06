De ce au amânat Keo și Misty nunta, din nou: ”Mi-a zis să îi zic ziua și ora”! Ce afecțiune rară le-a stricat planurile

Keo și Misty au decis să amâne nunta. Deși în urmă cu ceva timp erau în toiul pregătirilor, Misty recunoaște în exclusivitate pentru FANATIK că nu a avut timp să se ocupe de organizare. Mai mult decât atât, frumoasa parteneră a lui Keo ne-a dat detalii despre nuntă, invitați dar și ce planuri au cei doi pentru luna de miere.

Misty, declarații despre amânarea nunții: “Pentru Keo, căsătoriți sau necăsătoriți, e același lucru”

Vedeta ne-a povestit că ea și Keo au luat o pauză de la planurile de nuntă. Motivul? Faptul că blondina nu a mai avut timp să se ocupe de organizări așa cum și-ar fi dorit. Cu toate acestea, Misty spune că partenerul său, Keo, are încredere în alegerile sale și o sprijină necondiționat.

ADVERTISEMENT

“Planurile de nuntă nu merg. Le-am amânat. Nu am avut timp să mă ocup așa cum îmi doresc. Eu sunt cea care se ocupă, Keo nu prea are treabă cu organizările. Mă mai sfătuiesc cu el, îi cer păreri.

Pentru el, căsătoriți sau necăsătoriți, e acelasi lucru. Pentru el sunt soție oricum. Mi-a zis să îi zic ziua și ora. În rest, am mână liberă, să fac și să aleg tot ce vreau.

ADVERTISEMENT

Mi-a zis orice mă face pe mine fericită, îmi știe gusturile și are încredere. Îmi face toate plăcerile și mie, nu doar Aryei. Ne spune mereu că el e fericit când noi două suntem fericite și că vrea doar să fim sănătoși.

Îl iubesc mult, este un iubit și un tată mai mult decât am visat. De Revelion Keo a avut concerte la Iași și s-a întors acasă cu gripă. Am făcut și eu și Arya gripă, așa, pe rând, iar de atunci am avut luni de zile de viroze.

ADVERTISEMENT

Nu prea a răcit în primii 2 ani de viață, în următorii 2 ani de pandemie nu a răcit deloc iar lunile acestea parcă le-a făcut pe toate. Era bine câteva zile, după care 2 săptămâni bolnăvioară și tot așa.

Și apoi, eu care răceam o dată la câțiva ani, acum de fiecare dată când o lua pe Arya răceala, la scurt timp mă lua și pe mine. Ne lua pe rând și ne dădeam una de la alta, nu știu efectiv, numai așa am ținut-o, a fost super”, a declarat Misty pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Misty, probleme de sănătate cu micuța Arya

Unul dintre motivele principale pentru care Keo și Misty au amânat planurile de nuntă a fost cu care s-a confruntat fiica celor doi. Din pricina acestui lucru, vedeta a fost nevoită să lase pregătirile pe plan secund.

ADVERTISEMENT

“Mi-a făcut până și Chalazion, nici nu știam ce este, am aflat cu această ocazie și vă spun și vouă, info pentru mămici. Chalazionul este o afecțiune inflamatorie non-infecțioasă care apare în zona pleoapelor superioare sau inferioare. Este asemănător cu orjeletul (denumit popular ulcior), dar cu o evoluție mult mai îndelungată.

Acesta apare atunci când glandele sebacee de la nivelul pleoapelor (numite glande Meibomius) se inflamează și blochează canalul prin care secrețiile de sebum sunt eliberate. Cert este că am pierdut astfel mult timp și nu m-am ocupat de nimic. Nu o să fie oricum mare organizare pentru că va fi o nuntă mică și restrânsă, dar chiar și așa, nu mă voi grăbi cu detaliile”, a mai spus iubita lui Keo.

Misty și Keo se gândesc să facă nunta în Geneva

Misty a declarat că planurile de nuntă s-au mai schimbat între timp. Cei care au venit cu propunerea au fost chiar nașii micuței Arya. Ideea lor a fost ca fericitul eveniment să aibă loc în Geneva, pe barcă. Chiar dacă nu s-au hotărât încă, Misty și Keo iau în considerare și varianta aceasta.

“Noi voiam să facem nunta la Sibiu, la aceeași biserică în care a fost botezat Keo dar și Arya. Tot acolo Aryei și mi-a plăcut foarte mult, a fost intim și perfect, departe de ochii presei.

Iar acum a venit nașul si nașa Aryei ( are doua perechi de nași, Mihai Constantinescu și Simona Constantinescu. Și un alt cuplu, prieten din copilarie al lui Keo împreună cu soția lui, Xavier și Florence, stabiliți in Geneva) cu ideea și sugestia, să facem nunta acolo.

Au și o barcă mare, pe care ne-au invitat să facem petrecerea. Deci mă gândesc, încă încerc să îmi dau seama și să aflu. Cum ar fi cel mai frumos dar și ușor de gestionat, să poată ajunge toți cei care ne dorim să ne fie alături. Nu va fi o nuntă cu absolut toate tradițiile, o facem după gustul si personalitățile noastre”, a mai adăugat Misty.

Cum va arăta rochia de mireasă a frumoasei Misty: “Nu e încărcată”

Deși organizarea nunții a fost amânată, Misty și-a ales rochia de mireasă. Vedeta a spus că rochia va fi una simplă, fără prea multe accesorii.

“Am ales rochia, da, am modelul în minte, am poze în telefon. M-am inspirat din modelele mai multor rochii, am ales detaliile care mi-au plăcut de la fiecare. Însă nu am avut timp să mă ocup și nici nu m-am hotărât încă cine mi-o va confecționa. E o rochie destul de simpla, în sensul că nu e încărcată cu broderii sau alte accesorii.

Are corset fără bretele și fustă lungă, ușor bufantă, crăpătura pe un picior. Și detașabilă, fiindcă voi avea și una scurtă la un moment dat, să pot dansa la petrecere. Îmi doresc să se simtă bine toți apropiații și să țină petrecerea până dimineața”, a mai declarat Misty pentru FANATIK.

Misty și Keo, lună de miere pe plajă cu nisip fin și apă turcoaz

În ceea ce privește nunta, Misty știe sigur că nu vrea ca atmosfera să fie una de concert. Având în vedere faptul că atât ea, cât și Keo sunt artiști, au mulți prieteni din breaslă care vor fi prezenți la marele eveniment. Pentru luna de miere însă, Misty știe doar că vrea să meargă într-o destinație exotică.

“O să vedem câți vor putea să ajungă în funcție de locul în care vom hotărî să facem nunta, având în vedere că nu va fi în București.

Avem mulți prieteni artiști care vor să ne cânte. Dar în mare parte va fi un dj care se va ocupa de muzica.

Vreau atmosfera unei petreceri, nu vreau atmosfera unui concert. Atmosfera concertelor pentru artiști e cea de job cumva. Aș vrea să se simtă ca la o petrecere toți cei prezenți, niciunul la job.

Având în vedere că am amânat nunta pentru anul următor, mai am timp să mă gândesc unde vreau să ne ducă Keo, în luna de miere. Visez la o plajă cu nisip alb și apă turcoaz. Cred că va fi o lună de miere în 3 fiindcă nu știu dacă pot, putem sta fără Arya. O să vedem și o să aflați și voi atunci”, a mai spus Misty pentru FANATIK.