Kevin Luckassen, atacantul pe care Rednic l-a reinventat. Ce clauze speciale are la UTA

pe care l-a reinventat, Kevin Luckassen. Tehnicianul a dezvăluit și ce clauze speciale are fotbalistul olandez. Antrenorul arădenilor este de părere că Luckassen poate deveni golgheterul campionatului.

Kevin Luckassen, atacantul pe care Rednic l-a reinventat

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, , Kevin Luckassen. Antrenorul de la UTA Arad este mulțumit de prestațiile jucătorului olandez și este de părere că poate deveni un component și mai important în echipa sa.

“E același jucător pe care eu îl cunosc de când l-am adus aici. Se pregătește foarte bine. Din punct de vedere fizic nu este încă 100%. A venit târziu la echipă nu prea a făcut pregătirea de vară. A venit cu ambiție.

Contractul care este aici, e numai pentru performanță. Are tot interesul să joace bine, să dea goluri, să dea pase de gol și chiar se implică și e prezent. Aveam nevoie de el.

Sunt ferm convins că își dorește lucrul acesta (n.r. să fie unul dintre cei mai importanți jucători pentru UTA Arad). Avem o clauză prin care dacă primește o ofertă bună pentru el, poate să plece.

Am pățit-o cu Postolachi. Eu chiar m-am bazat pe el, în afară de Cooper nu am adus niciun alt atacant. Deci eu chiar mă bazam pe Postolachi și uite ce s-a întâmplat, avea și o clauză. A început prima etapă și am jucat la Galați și după aceea el a plecat și noi am rămas descoperiți”, a spus Mircea Rednic.

Ce clauze speciale are la UTA

“Eu vreau cât mai multe goluri de la Luckassen. Dacă are 10 contribuții de gol i se dublează și contractul. Deci dacă dă și 6 pase de gol și 4 goluri se dublează. El a acceptat condițiile noastre. Eu am mai vrut să îl aduc pe Kevin, dar cerințele sale erau peste ce puteam să îi oferim atunci.

Am avut răbdare și în când am simțit că e momentul să îl sun, l-am sunat și a doua zi a fost aici. Eu îmi doresc să fie unul dintre golgheterii campionatului. Eu vreau ca el să joace pentru echipă.

E un atacant care se bate acolo în față, ține de minge. Nu e egoist și asta e un lucru forte bun. De când a venit el noi suntem mult mai periculoși și avem multe ocazii”, a mai spus antrenorul celor de la UTA Arad, la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Rednic, despre Kevin Luckassen