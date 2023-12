Mircea Rednic a explicat secretul victoriei cu Hermannstadt. Care e „cheia” formei lui Rareș Pop

Mircea Rednic a revitalizat „Bătrâna Doamnă” și s-a îndepărtat de zona retrogradării. UTA are 22 de puncte și a urcat pe locul 10 în clasament, la doar patru puncte de play-off.

Mircea Rednic culege roadele muncii: „Jucătorii care au venit pe parcurs au început să se acomodeze cu mine”

despre forma bună în care se află echipa: „Am avut ocazii, prima repriză echilibrată. A doua repriză a fost mult mai bună. Ne-am adaptat mai repede la teren care n-a fost prea bun”.

„Puriul” a schimbat peste 20 de jucători la Arad, însă în cele din urmă rezultatele demonstrează că a ales corect: „E normal, deja a trecut ceva timp, jucătorii care au venit pe parcurs au început să se acomodeze cu mine, colegii lor și încep să apară ușor automatismele”.

Iar evoluția echipei reflectă ascensiunea din clasament: „Jocul nostru, în afară de accidentul pe care l-am avut la Sibiu cu Galațiul, care uite încă o dată arată că e o echipă puternică, noi chiar în ultima perioadă am avut un joc bun, nu vorbesc numai de rezultate”.

Mircea Rednic, despre Rareș Pop și Cristian Matei, jucătorii de mare perspectivă de la UTA

care e secretul evoluțiilor excelente ale lui Rareș Pop: „Nu l-am mai lăsat să meargă la școală. El din cauza asta cam lipsește la antrenamente. Și i-am zis: Băi, numai, gata, ajunge! Bine, am profitat că au avut vacanță. Mai întârzie și mi se pare normal.

Cristian Mihai s-a impus. Joacă pentru că are valoare. Anul trecut a jucat în liga a treia. Jucători români cu experiență, un Iacob, un Benga, care sunt căpitanii și antrenorii mei din teren. Se implică în grup și atmosfera este foarte bună”.

Rezultatele au fost recompensate și jucătorii au liniștea de care au nevoie: „Din punct de vedere financiar suntem cu banii la zi și ăsta e un lucru îmbucurător pentru că în România sunt probleme. Am înțeles că săptămâna asta le va plăti și luna noiembrie. Și cu primele suntem la zi”.

Mircea Rednic acuză și faptul că UTA a fost exilată la Sibiu și acum la Oradea, unde calitatea gazonului nu este foarte bună și unde lipsa suporterilor și oboseala se resimte și mai mult: „Important este să câștigăm. Problema e că nu jucăm la Arad. Cu 10.000 de suporteri acasă altfel joci. Din punctul ăsta de vedere noi suferim.

Plus că după meci am venit de la Oradea la Arad, am făcut antrenament ieri, acum antrenament și plecăm iar la Oradea. Vineri plecăm la Iași, deci jucăm marți și vineri. N-o să fie ușor”.

Mircea Rednic a dus UTA la 4 puncte de play-off. Cum i-a scos din criză pe arădeni