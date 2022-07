Kevin Spacey împlinește 63 de ani. Ce se întâmplă cu cariera sa după scandalul de agresiune sexuală

Kevin Spacey împlinește marți 63 de ani și este unul dintre cei mai celebri actori internaționali. De câțiva ani, imaginea sa este pătată după ce a fost acuzat de agresiune sexuală asupra unor bărbați.

Cum a ajuns Kevin Spacey să fie acuzat de agresiune sexuală

Kevin Spacey ar fi comis în perioada martie 2005 și aprilie 2013 . Pe unul dintre ei l-ar fi forțat să întrețină relații intime cu el.

O parte dintre abuzuri s-ar fi petrecut în cartierul Lambeth din Londra, acolo unde se află Teatrul Old Vic și pe care el l-a reprezentat în intervalul 2004-2015 ca director artistic.

Toate acuzațiile s-au formulat în urma unei anchete demarate de Poliția Metropolitană. Actorul-vedetă al serialului ”House of Cards” susține, însă, că este nevinovat, scrie

Pe data de 14 iulie, star-ul internațional s-a prezentat pentru prima oară în fața judecătorilor de la Old Bailey din Londra, într-un costum albastru și la fiecare acuzație contra sa a răspuns că este nevinovat.

Până la proces, mai este însă. Abia în iunie 2023 va începe adevărata judecată a actorului, la Curtea penală centrală din Londra, cunoscută ca ”Old Bailey”.

De altfel, el a devenit inculpat în cazul de agresiune sexuală asupra unor bărbați în urma apariției mișcării #MeToo și a scandalului Weinstein, care poartă numele producătorului de film american, vizat de mulțimi de acuzații de hărțuire sexuală.

Acesteau au provocat o adevărată agitație în lumea publică în toamna lui 2017, când s-a aflat, de fapt, totul. Dezvăluirile s-au făcut inițial de către The New York Times și The New Yorker.

Dincolo de toate acestea, Kevin Spacey a recunoscut că este homosexual, după ce actorul Anthony Rapp l-a acuzat că i-a făcut avansuri. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Kevin Spacey a dat vina pe consumul de alcool și a justificat că nu-și mai amintește întâmplarea, care ar fi avut loc cu mult timp înainte ca Anthony Rapp să dea cărțile pe față.

În același mesaj, Kevin i-a prezentat scuze colegului său de breaslă și și-a exprimat, totodată, respectul și admirația față de el.

Ce s-a întâmplat cu toate proiectele în care era implicat

După abuzurile sexuale asupra a trei indivizi, faimosul Kevin Spacey a pierdut mai multe contracte. Cel mai important a fost cel semnat pentru pelicula ”House of Cards”.

Producătorii serialului l-au concediat pe star după ce au ieșit la iveală faptele sale. Odată cu acest pas, a trebuit regândit total ultimul sezon, iar Robin Wright a devenit personajul principal.

A fost o mare dezamăgire pentru Kevin Spacey să nu mai joace în ”House of Cards” mai ales că a fost premiat și cu două Oscaruri. O lovitură și mai dură pentru el a fost atunci când a aflat că

Banii au reprezentat daune pentru comportament sexual neadecvat și încălcarea normelor contractuale. Totul s-a întâmplat în urma unui proces de doi ani.

Mai mult, sunt personalități care în prezent îl evită din cauza scandalului în care este implicat. După ce Kevin Spacey și-a anunțat în 2021 revenirea în lumina reflectoarelor, cu un nou film, actrița Vanessa Redgrave a refuzat să mai apară în acesta. Asta în condițiile în care s-au purtat discuții despre introducerea ei într-un rol.

Primul film cu Kevin Spacey după scandalul în care a fost implicat

”L’uomo Che Disegno Dio” este primul film în care Kevin Spacey a jucat în urma acuzațiilor. Acesta a fost lansat anul trecut, în regia italianului Franco Nero, iar Kevin Spacey interpretează un detectiv care investighează un artist ce este acuzat pe nedrept de abuz sexual.