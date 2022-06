Kim Kardashian este acuzată că a deteriorat rochia lui Marilyn Monroe, purtată la Met Gala. Imaginile apărute în mediul online

Rochia istorică a lui Marilyn Monroe pare să fie deteriorată după ce Kim Kardashian a purtat-o anul acesta la Met Gala. Mai multe imagini care susțin acest lucru au fost publicate în mediul online.

Rochia lui Marilyn Monroe, deteriorată de Kim Kardashian? Vedeta a purtat-o la Met Gala 2022

Kim Kardashian a împărțit anul acesta lumea în două tabere, după ce , atunci când i-a cântat „La mulți ani” președintelui John F. Kennedy.

Mulți au spus că acest lucru este inacceptabil și că rochia ar fi trebuit să rămână o piesă de muzeu. Pare că temerile li s-au adeverit, după ce un cont deschis pe Instagram în memoria lui Marilyn a publicat mai multe fotografii în care creația pare deteriorată.

Rochiei îi lipsesc mai multe cristale, iar materialul din jurul fermoarului este rupt pe alocuri. Conform The Marilyn Monroe Collection, imaginile au fost surprinse pe 12 iunie la Ripley’s Believe It Or Not Museum.

„În cazul în care ai ratat….Cristale lipsă și unele atârnate de un fir. Rochia, expusă la locația Ripley’s Hollywood pe 12 iunie 2022. A meritat?”, este mesajul din descrierea fotografiilor.

Kim Kardashian a slăbit aproximativ șapte kilograme pentru a putea purta rochia

Kim Kardashian a împrumutat rochia în valoare de 5 milioane de dolari a lui Marilyn Monroe, însă a promis că nu-i va aduce acesteia niciun fel de modificare. Vedeta a dezvăluit că a slăbit aproximativ 7 kilograme în trei săptămâni pentru a purta ținuta doar 10 minute.

Cu toate acestea, nu a putut încheia fermoarul, iar în restul serii ea a purtat o replică fidelă a creației lui Bob Mackie.

„Am probat-o și nu mă încăpea. A fost o provocare. Am fost hotărâtă să încap în ea”, a spus Kim Kardashian

Pentru sursa citată anterior, un expert a declarat că rochia veche de 60 de ani este extrem de fragilă și că orice ar fi putut afecta materialul, mai ales parfumul, machiajul, dar și transpirația. Totuși, Kim a declarat că nu a folosit produse cosmetice pentru a evita ca aceste lucruri să se întâmple.