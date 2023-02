Kitty Cepraga s-a vindecat după divorț: ”Se va ivi o altă persoană în viața mea”

Cristina Cepraga, alias Kitty, a fost una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune, dar și una dintre actrițele de top atât din România, cât și la nivel internațional. A renunțat la traiul a de peste hotare pentru a fi alături de mama ei după pierderea tatălui, și, de asemenea, pentru ai oferi unicului ei copil o stabilitate educațională. Confesiuni emoționante, exclusiv pentru FANATIK.

Kitty Cepraga, pregătită să-și refacă viața după divorț!

În urmă cu doar câteva zile , alături de care se afla în turneul de promovare pentru Pup-o, mă! 3 No… S-a bucurat de clipe unice, însă, sufletul îi lăcrima pentru că, prima dată, s-a aflat departe de fiica ei, Aurora May.

ADVERTISEMENT

Celebra actriță, într-un material în premieră pentru FANATIK, a făcut dezvăluiri despre , deoarece nu exclude ideea de a-și reface viața după divorț.

Ochii îi sclipesc când vine vorba de micuța ei, despre care face mărturii emoționante. Ce le place să facă amândouă, ce carieră ar vrea să urmeze Aurora May, dar și cum se înțelege cu fostul soț, tatăl fetiței ei, descoperim în rândurile de mai jos.

ADVERTISEMENT

”Este ca și cum aș fi câștigat 100 de Oscar-uri la un loc și tot nu se compară cu sentimentul de a fi mamă”

– Cum este Kitty Cepraga în postura de mamă?

Este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Pentru mine este ca și cum aș fi câștigat 100 de Oscar-uri la un loc și tot nu se compară cu sentimentul de a fi mamă. Fetița mea, Aurora-May îmi dă cea mai mare bucurie și satisfacție posibilă. Deci, sunt onorată că m-a ales ca mamă. Este minunat.

– Care a fost cel mai greu moment de când sunteți în postura de mamă? De când ați născut-o și până astăzi, când deja este la școală.

ADVERTISEMENT

Eu am avut noroc să am o sarcină extrem de ușoară. Am condus până în ultima zi, am născut extrem de ușor. Am avut o operație de cezariană care s-a refăcut imediat. Partea grea din tot proiectul acesta de parenting este aceea în care te gândești mereu la prezentul și viitorul copilului tău și cum să faci să-l crești într-o comunitate de oameni cu valori.

Faptul că fetița mea a trăit până la cinci ani și jumătate în Italia și acum a schimbat țara este destul de provocator pentru mine, deoarece trebuie să găsesc mereu formule prin care să-i explic că, dacă tu trăiești într-o altă țară, nu înseamnă că nu mai ești legată și de cea în care te-ai născut. Ea este și cetățean francez. Încerc să-i induc valorile și să mă gândesc la viitorul ei.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, este un lucru foarte bun, faptul că este internațională. Fiind foarte mică, limba română a învățat-o acum, pe parcurs. Știe engleză și italiană. Știe că deosebească țările și, în acelați timp, să nu facă diferențe între oameni. Deja pornește în viață, părerea mea, cu un plus, și anume, acela al culturii generale și al limbilor străine care, indiferent de meserie, că va vrea să fie actriță ca mine, sau regizoare, sau arhitect, reporter, orice ar vrea ea, îi vor fi o bază bună.

ADVERTISEMENT

Viitorul fetiței Aurora May, prin ochii lui Kitty Cepraga: ”O meserie în care ai siguranța zilei de mâine”

– Spre ce înclină? Cu ce îi place să se joace?

Din păcate sau din fericire, nici nu știu, este în totalitate în zona mea de actorie. Îmi este elevă la cursul de actorie de la școala italiană. Și nu că este fetița mea, dar este extrem de talentată. Deja a jucat într-un scurt metraj care este în circuit de festivaluri internaționale al unei regizoare pe care o stimez enorm și cu care sper din toată inima să mai colaborez, pe nume, Carina Dașoveanu. Fiica mea a dat o probă pentru un film în Italia, așteptăm să vedem dacă va fi luată.

Este o meserie precum o loterie. Dai probe, probe, probe și, de foarte multe ori se întâmplă că fie și nedreptatea ca cineva să fie ales, nu neapărat pentru talent, dar pentru diferite forme de nepotism. Eu încă sunt de modă veche și cred că se poate găsi o portiță și pentru cei care sunt foarte serioși.

– Având în vedere obstacolele de care v-ați lovit de-a lungul anilor, o îndrumați spre această direcție, știind dedesupturile?

Îmi doresc să facă ceea ce îi face ei plăcere. Ceea ce o face pe ea fericită. O voi susține 100%, dar, dacă aș putea să îmi impun mai mult părerea, aș vrea să aibă la bază o meserie mai concretă. O meserie în care ai siguranța zilei de mâine.

Activitățile care le-a unit în clipele dificile de după divorț

– La ce vă gândiți când spuneți meserie concretă?

Probabil că meseria de doctor, dar asta este o vocație cu care te naști, fără nu poți merge pe direcția asta. Nu pot să răspund punctual acum. Eu vin dintr-o familie de artiști. Părinții mei, ambii sunt artiști. Asta am văzut, asta am făcut. Vom vedea ce o să aleagă ea când va fi mai mare.

– Ce activități vă place să faceți împreună?

Ea a început să facă de foarte mică balet. Mai face și pian. Suntem amândouă aproape la același nivel, mă rog, raportat la vârsta ei, cu schiurile. Îi plac sporturile, îi place actoria. Și muzica o pasionează, cântă deja la pian foarte bine. Îmi place să îmi petrec timpul cu ea orice am facem, că desenem, că pictăm sau că este iarnă și schiem. Că mergem la înot sau că suntem la cursul de actorie.

Cepraga: ” O să țin cu vehemență la acest drept pe care ea îl are”

– Un subiect mai sensibil când vine vorba de partea paternă. Este implicat și tatăl în creșterea micuței?

Bineînțeles. Asta mă bucură foarte mult și cred că orice persoană normală de pe planeta aceasta trebuie să conștientizeze faptul că, dacă se întâmplă o ruptură între doi adulți, și este un copil la mijloc, el trebuie să aibă acces la ambii părinți în aceeași măsură. O să țin cu vehemență la acest drept pe care ea îl are.

– În momentul în care apare separarea dintre părinți, copiii, din păcate, au cel mai mult de suferit.

Cred că în privința asta am fost suficient de echilibrați amândoi să-i oferim iubirea, atenția și timpul necesar să nu simtă atât de puternică ruptura.

Frumoasa actriță, deschisă unei noi relații amoroase: ”O persoană potrivită”

– Mai luați în calcul să vă refaceți viața?

Doamne ajută! Sigur că da! Am 40 de ani… am fost aproape 20 de ani într-o relație, dar, bănuiesc că la un moment dat se va ivi o altă persoană în viața mea. Nu este prioritar acum. Momentan sunt importante, pe lângă fetița mea, proiectele profesionale și educația ei, prezentul și viitorul ei. Dar, dacă se va ivi o persoană potrivită, de ce nu?!

– De ce veți ține cont în următoarea relație? Care sunt lecțiile din cele trecute?

O să sune banal ce spun, dar, cred că educația de acasă contează foarte mult. Valorile pe care le primești în familie, modul în care ai fost crescut. Onestitatea, coerența. Sunt toate foarte importante pentru mine. Cu siguranță, sper, dacă se va întâmpla într-o bună zi să am o altă relație, să fie, în primul rând cu valori, și, de ce nu, ca și mine, o persoană foarte cosmopolită. O persoană care a umblat foarte mult, care acum este în Mexic pentru muncă, mâine este în București și poimâine este la Roma. Un om care să se adapteze ușor în diferite conjuncturi.

Prietenii falși și trădările, obstacole sa motive de ovoluție în viața Cristinei Cepraga?

– Având în vedere schimbările din ultima perioadă, ați avut parte și de trădări și de prieteni falși care v-au dezamăgit?

Nu la nivel atât de profund cât să mă marcheze. Evident că au fost oameni care, în momentul în care am fost pe val au fost mai aproape și mai prezenți în viața mea, dar, eu sunt un vărsător foarte dedicat prietenilor și familiei. Nu am avut experiențe violente de trădări. Evident că atunci când ești sus, sunt mai mulți, pentru că au și ei de câștigat. Am fost norocoasă să-mi aleg și prieteni de calitate și, aceea câți sunt, să-mi rămână, indiferent unde sunt, o orice oră din zi și din noapte.

– În ceea ce privește vacanțele, bifați ceva în 2023?

Vom merge sigur în Italia pentru că este țara fetiței mele și a mea, pentru că sunt cetățean italian. Italia va avea prioritate și pentru prieteni. În rest nu am programat nimic în mod special.