Klaus Iohannis și Mark Rutte, prima rundă a meciului pentru șefia NATO. Ce spune premierul Olandei despre președintele României

„Am venit exact cu temele importante”

Klaus Iohannis declarat la Bruxelles, înainte de reuniunea Consiliului European, a declarat că decalogul său, viziunea sa sintetizată despre viitorul NATO, a fost „bine primit” de membrii Alianței, în contextul în care președintele României se află în cursă pentru postul de secretar general al NATO.

„Decalogul a fost foarte bine primit și cred că nu este niciun secret că am avut discuții bilaterale cu aliații și mulți consideră că am venit exact cu temele importante. Sigur, în discuțiile bilaterale au avut și întrebări legate de alte teme. Până acum am avut discuții foarte bune”, a declarat Klaus Iohannis, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor.

Când și-a anunțat candidatura la șefia Alianței, Iohannis a publicat în respectivul decalog. Iohannis a ocolit însă un răspuns cu privire la ce țări l-ar susține pentru postul ocupat acum de , și dacă a discutat cu reprezentanții statelor care-l susțin pe Mark Rutte pentru postul de secretar general al Alianței.

Susținere din partea Sloveniei

„Aceste poziţii vor fi exprimate de statele respective şi de reprezentanţii lor, nu de mine”. „Despre aceste chestiuni nu se prea fac declaraţii, decât în formatul NATO”, a spus Iohannis.

Robert Golob, premierul Sloveniei, a declarat, tot la , că țara sa „va examina serios” candidatura lui Klaus Iohannis la postul de secretar general al NATO, cu toate că anterior Slovenia și-a exprimat susținerea pentru Mark Rutte.

„Cred că ne deosebește geografia”

Despre discuțiile cu statele care-l susțin, Iohannis a spus: „La NATO nu este o procedură publică, nu se votează. Rezultatul se stabileşte consensual şi atunci aceste discuţii sunt destul de complexe, fiindcă lumea nu doreşte ca în spaţiul public să se vehiculeze felul în care au reacţionat. Eu cunosc reacţiile, dar pentru a proteja aceste sensibilităţi, prefer să nu le spun public”.

În legătură cu ce-l deosebește de Mark Rutte, Klaus Iohannis a spus:„Fiind o competiție atipică, nu cred că e rolul meu să spun despre celălalt competitor cum va face și ce va face. Cred că ne deosebește geografia, istoria și cu siguranță abordările noastre, ambele sunt foarte constructive, dar ușor diferite în ce privește viitorul NATO”.

Totodată Iohannis a declarat că nu țintește alte funcții înalte în structurile Uniunii Europene. „Eu mă concentrez pe discuţiile pentru NATO”, a spus președintele României.

Rutte: Iohannis, un „lider credibil pentru țara lui”

De partea sa, Mark Rutte a avut cuvinte de apreciere pentru contracandidatul său, dar fără a da detalii în legătură cu postul de șef al NATO. Un jurnalist l-a întrebat: „Nu știu cât de departe stați unul de celălalt la masă, dar cât de comod va fi? Ați încercat să-i faceți semne cu piciorul pe sub masă sau e prea departe?”

„Cu siguranță nu o să fac asta, pentru că este un om minunat. Este președinte al României de 10 ani și am lucrat bine aproape mereu. Este un lider credibil pentru țara lui. Cât despre NATO, așa cum știți, nu zic nimic”, a spus premierul olandez.