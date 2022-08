Kylian Mbappe șochează cu noua sa iubită. ”Și-a pierdut capul pentru modelul trans Ines Rau”

A ținut capul de afiș cu telenovela de viitorul său fotbalistic. Acum, după ce a rămas la PSG, devenind cel mai bine plătit jucător din lume, Kylian Mbappe pare decis să schimbe lucrurile și-n viața personală. Și, imaginile din presa mondenă arată că a trecut peste povestea cu Emma Smet. Și are, de câteva luni, o nouă iubită, Ines Rau. Iar idila face valuri și din pricina identității acesteia.

Despre Kylian Mbappe s-a spus că ar avea o relație cu actrița Emma Smet. Un nume important în showbiz-ul francez. Pentru că tânara de 24 de ani provine dintr-o familie celebră.

Tatăl său este cântărețul David Hallyday, fiul regretatei legende Johnny Hallyday. Iar mama sa, Estelle Lefebure, este un cunoscut model care a îmbrățișat și cariera de actriță.

De altfel, și Emma este actriță, iar atunci când a apărut în tribunele Parc des Princes, în primăvară, s-a vorbit intens despre o relație cu Kylian Mbappe. Pe care însă, Emma a negat-o.

”Am mai spus-o și o repet: nu trebuie să mă justific în fața nimănui și nu trebuie să explic pozele în care apar sau cu cine sunt fotografiată.

Viața mea privată rămâne a mea. Dacă încep să comentez toate pozele cu mine nu voi termina niciodată”, a precziat ea. Menționând că este doar prietenă cu Kylian.

Dacă au fost doar speculații, ori o relație care nu a mers, doar ei știu. Cert este că, în mai, la Cannes, Kylian Mbappe era văzut în compania unei alte partenere. Din nou mai în vârstă. Este vorba despre Ines Rau, care are 32 de ani.

Au urmat imagini surprinse de paparazzi pe un yacht. Pe care, evident, le-au preluat publicațiile mondene de pe întreaga planetă. Chiar dacă pentru moment nici unul dintre cei doi nu au dorit să comenteze informațiile.

Dacă povestea se va confirma, vom afla, cu siguranță, în lunile ce vin. Și nu doar pentru că vorbim despre un personaj de talia lui Kylian Mbappe. Ci și pentru că Rau, acum Ines, este o persoană specială.

O fotografie nud, pe un spread, apărea în numărul din mai 2014 al revistei Playboy. Sub titlul ”Evolution”. Și Rau, care era deja Ines, devenea al doilea transgender din istorie care poza pentru celebra publicație.

Pentru ca în 2017 să scrie istorie, marcând o premieră. Apariția pe coperta Playboy în numărul din noiembrie.

Standing on the right side of history.

— Playboy (@Playboy)