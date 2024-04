La 3 ani de la moartea Lidiei Bejenaru, Nicolae Botgros a făcut anunțul: “Cum oare v-ați simți?”

Mărturisiri emoționante, făcute de Nicolae Botgros, la trei ani de când a rămas fără soția lui, Lidia Bejenaru. Dirijorul și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu recent și a abordat, printre altele, dorul de interpretă.

Anunțul lui Nicolae Botgros la trei ani de când și-a pierdut soția

Nicolae Botgros a trăit 50 de ani alături de Lidia Bejenaru, cu care a împărțit bune, dar și rele. Acestea din urmă îi aparțin mai mult lui, fiindcă i-a fost infidel o perioadă regretatei soliste. A înșelat-o cu o colegă de breaslă pe nume Anișoara Dabija cu care a făcut un copil, mai exact o fetiță.

La 65 de ani, Nicolae Botgros s-a trezit din nou în postura de tată, în urma idilei secrete. Lidia Bejenaru a mers mai departe cu el, dincolo de incoveniențe. Celebrul dirijor pare că regretă greșeala, având în vedere că Lidia Bejenaru este și decedată.

și, pentru a-și mai alina dorul, vizitează în fiecare zi mormântul artistei. Chiar și de ziua lui, de pe 25 ianuarie, când a împlinit 71 de ani, Nicolae Botgros a mers la cimitir.

Ncolae Botgros a mai precizat că îl văd mulți oameni cum varsă lacrimi și, deși primește încurajări, tot nu și le poate stăpâni. Lipsa partenerei lui de viață o simte tot mai profund, de la o zi la alta. ”Lacrimile curg fără să vreau”, a mai precizat artistul.

”Nu mi-a fost rușine niciodată să dau lacrimi, să plâng. Asta e o stare a omului. Chiar și la ziua mea am fost la cimitir, mereu merg la cimitir. Păcat că nu pot să ajung și la părinți. Părinții sunt mai departe, la vreo 200 de km.

La soție merg zilnic, iar acolo lacrimile curg fără să vreau. Mai trece lumea pe acolo, mai trec cunoscuți și-mi spun: Maestre, nu mai plângeți!’ Mă liniștesc într-un fel. Dar liniștirea asta e câteva secunde. Sufletul plânge”, a detaliat Nicolae Botgros în cadrul emisiunii , moderată de Iuliana Tudor.

Lidia Bejenaru și Nicolae Botgros, căsnicie de cinci decenii

De pe când aveau 15 ani se cunoșteau Lidia Bejenaru și Nicolae Botgros. Așadar, mai precizează dirijorul, dragostea a fost una deosebită, căci el nu a cunoscut o alta atât de mare ca pentru cea care i-a dăruit un fiu, Cornel Botgros.

”Cât a fost ea în viață, vorbeam în multe interviuri cu lacrimi în ochi. Eu nu am cunoscut o altă dragoste. Ea mi-a fost dragostea de la 15 ani, am trăit 50 de ani împreună, am avut de toate în casă.

Nu pot să spun la toată lumea că am trăit doar în roz. Am avut lucruri foarte grele, în familie fiecare trăiește cum poate. Noi am trăit la fel, cum am putut. Dragostea noastră și ceea ce am avut noi împreună știu foarte mulți colegi care mă cunosc. Țineam la Lidia foarte mult”, a mai declarat dirijorul.

Ce boală a răpus-o pe Lidia Bejenaru

După o carieră de peste patru decenii în muzică, cântăreața a decedat în urma unor complicații apărute din cauza cancerului la colon. În ultima săptămână din viață, potrivit spuselor fiului ei și a lui Nicolae Botgros, a fost operată de trei ori.