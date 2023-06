Nicolae Botgros, tot mai îndurerat după moartea soției. Artistul are un dor profund: ”Nu cred că timpul va vindeca”

Nicolae Botgros a vorbit despre pierderea soției sale, Lidia Bejenaru. Sunt doi ani de când solista de folclor, din Republica Moldova, a plecat din această lume. Celebrul rapsod îi poartă un dor imens și are în suflet o durere peste care crede că nu va putea trece niciodată.

Nicolae Botgros nu poate trece peste moartea soției. Cum speră să-și vindece durerea

Nicolae Botgros a iubit-o enorm pe regretata sa soție și refuză să-și refacă viața, chiar dacă sunt persoane în jur care-l sfătuiesc acest lucru. Încearcă să-și mai aline suferința prin carieră. Când se află la evenimente reușește pentru câteva clipe să dea uitării tristețea.

Când coboară de pe scenă, maestrul își amintește din nou de cea alături de care are un fiu, Cornel Botgros. Recunoaște că i-ar plăcea să se mute într-un loc unde să se vindece de durere, dar este convins că tot acasă este mult mai bine.

iar de curând a avut ocazia să viziteze unul dintre ele. A retrăit vremurile când interpreta era în viață și se plimbau, ambii, prin Vâlcea. Nicolae Botgros a încercat să mai locuiască cu fiul său, dar tot mai bine pentru el este în propria casă.

”Mergând, astăzi, la Vâlcea, am văzut niște locuri unde am fost întotdeauna împreună cu soția, iar astăzi am venit de unul singur. E greu, e foarte greu. Pe măsura pe vremea trece mai mult, greutățile sunt mai mari. Trăim viața așa cum este. O perioadă am stat la Cornel, acum sunt acasă.”, a declarat dirijorul pentru Antena Stars.

Nicolae Botgros refuză să-și refacă viața

Nicolae Botgros crede că nu-i va permite să o înlocuiască și să iubească o altă femeie. Totodată, deși i se spune de multe ori că în timp tristețea lui va dispărea, rapsodul mărturisește că observă contrariul. Adică trecerea timpului îi adâncește suferința.

”Nu cred. Niciodată. Această durere, această pierdere este imensă, prea mare este, ca să vorbim despre așa ceva. Cu toate că se vorbește că timpul va vindeca. Nu cred. Eu văd, cu cât trece timpul mai mult, mai greu mi se face”, a mai declarat artistul.

Din ce cauză a murit Lidia Bejenaru

Lidia Bejenaru avea 68 de ani când s-a stins din viață, iar înainte de deces a fost în comă trei zile, în urma unei hemoragii. Solista suferea de cancer și diabet zaharat. Tot cu puțin timp înainte de a muri, a trecut și prin două intervenții la colon.

Lidia Bejenaru era una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară din Republica Moldova, dar cântecele sale au reușit să ajungă și la inimile românilor. În ultimii ani din viață, interpreta a purtat în suflet și suferința infidelității lui Nicolae Botgros. Din relația cu amanta, dirijorul mai are un copil, mai exact, o fetiță.