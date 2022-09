L-a iertat Lidia Bejenaru pe Nicolae Botgros înainte de moarte? Fiul celor doi a spus adevărul

Lidia Bejenaru și Nicolae Botgros au fost împreună până la moarte, dar nu le-au lipsit problemele din căsnicie.

L-a iertat Lidia Bejenaru pe Nicolae Botgros înainte de moarte?

Acum, fiul celor doi a rupt tăcerea. L-a iertat sau nu mama sa pe tatăl lui, înainte de a se stinge din viață?

A trecut un an de la trecerea în neființă a artistei de muzică populară, iar acum fiul ei a vorbit despre relația acestuia cu tatăl ei și despre posibilitatea să fi existat o iertare din partea mamei sale.

Corneliu Botgros a specificat că nu crede că mama sa l-a iertat până la urmă pe tatăl său. Totuși, acesta a mărturisit că speră ca Lidia Bejenaru să fi găsit puterea să ierte greșelile soțului său, dirijorul Nicolae Botgros.

Corneliu Botgros a mai spus și că mamei sale i-a fost foarte greu după ce a aflat ce a făcut soțul ei și a încercat să o sprijine și să o facă să fie mai optimistă.

”Tare aș vrea să fie așa! Mi-aș fi dorit ca înainte să fi plecat, poate l-a iertat. Dar nu știu dacă e așa. Am avut mai multe discuții cu ea, i-a fost foarte greu, am fost sprijinul ei. Mi s-a părut puțin slabă moral, ceda foarte des, am zis ca nu se poate așa, trebuie să te stăpânești, să ai forță.

A găsit ea până la urmă echilibrul, dar o rană o lipești, o coși, dar cicatricea nu-și mai revine niciodată. Tare mi-ar fi plăcut dacă, totuși, l-a iertat… dar asta nu pot ști”, a declarat Corneliu Botgros, conform Star Popular.

Nicolae Botgros a înșelat-o pe Lidia Bejenaru. A făcut copil cu o altă femeie

Lidia Bejenaru a fost înșelată de multe ori de . Aceasta a trecut peste infidelitățile soțului ei și au rămas împreună până la moartea sa, în 2021.

, alături de care a devenit tată la 65 de ani, în timp ce încă era însurat cu soția lui. Acum, artistul are o fiică de 3 ani.

El și-a recunoscut copilul făcut cu amanta, lucru extrem de dureros pentru soție și care l-a îndepărtat pe dirijor de familia sa.