La ce oră e bine să bei cafeaua dimineața, de fapt. De ce nu e bine să o consumi imediat după trezire

Cafeaua este băutura pe care multe persoane o consumă dimineața, dar la ce oră este bine să o bei? Cei mai mulți specialiști spun că aceasta nu trebuie consumată imediat după ce ne trezim.

La ce oră e bine să bei cafeaua dimineața. Intervalul orar recomandat de experți

Atunci când se trezesc, cele mai multe persoane se gândesc la micul dejun, dar și la ceașca de cafea de care se vor bucura. Această băutură oferă energie la început de zi, având un gust inconfundabil.

Deși primul lucru pe care mulți îl fac este , s-ar putea ca aceasta să nu fie o idee prea bună. Potrivit experților, există un anumit moment în care e bine să bei această băutură. Nu este bine să o consumi imediat după trezire.

“Deși nu s-au făcut prea multe cercetări la om cu privire la interacțiunea dintre cafea, cortizol și ritmul circadian, știm destule despre fiecare în parte pentru a sugera că a aștepta puțin înainte de a bea prima ceașcă de cafea de dimineață este o idee bună”, a explicat Amanda Maucere, RD, dietetician de wellness de la Lung Health Institute, pentru .

Atunci când ne trezim, cortizolul este deja la un nivel ridicat. Din acest motiv, nu trebuie să consumăm cafea chiar la prima oră a dimineții, după cum arată specialiștii.

Potrivit ASAPScience, cel mai bun moment în care e bine să bei cafeaua este imediat după ce nivelurile de cortizol au ajuns la maxim. Orele 9:00 dimineața, dar și 12:00 – 13:00, precum și 17:30, sunt momentele cele mai bune în care să savurezi o ceașcă de cafea, după cum consideră experții.

Cu toate acestea, fiecare persoană are un stil de viață diferit. Astfel, pentru cei care lucrează în ture de noapte, de exemplu, ritmul circadian este diferit de cei care muncesc în timpul zilei. Specialiștii sunt de părere că e bine să mai aștepți puțin până când să bei prima cafea.

Efectele benefice ale cafelei

În afară de faptul că are un gust aromat, cafeaua are și câteva beneficii pentru sănătate. Aceasta îmbunătățește vigilența, te poate ajuta să te concentrezi mai bine și să ai o stare de spirit mai bună.

Totodată, cafeaua are și efecte antioxidante și antiinflamatorii, după cum arată Nina Riggins MD, PhD, director al Headache and Traumatic Brain Injury Center de la University of California San Diego și membru al Asociației Americane de Neurologie.

Mai mult, consumul moderat de cafea poate să reducă riscul apariției unor afecțiuni neurodegenerative, precum bolile Alzheimer și Parkinson. S-a ajuns la o astfel de concluzie potrivit unei analize din 2017 din Archives of Medical Science, notează .

Cafeaua poată fi băută cum vrei, în funcție de preferințe. Se poate adăuga lapte, care . De altfel, există mai multe băuturi pe bază de cafea.