La final de an, ghinioanele se țin lanț de Nicole Cherry. Artista, incident în trafic: „E un făcut”

Nicole Cherry încheie anul 2022 cu probleme. Artista a tras o sperietură serioasă și și-a avariat mașina, astfel că nu o mai poate folosi în următoarea perioadă.

Nicole Cherry, incident în trafic. Ce a pățit artista

Nicole Cherry a avut un an plin. În 2022 și

În plus, a jucat în filmul Romina VTM, care urmează să aibă premiera în câteva zile, astfel că are toate motivele e bucurie.

Totuși, pe final de an, Nicole Cherry are parte și de momente mai puțin plăcute. Artista a povestit în mediul online că a avut un mic accident în trafic.

În timp ce se afla la volan, cântăreața și-a lovit mașina. Momentul de neatenție o costă acum scump, căci nu va mai putea folosi autoturismul pentru o perioadă, ceea ce o supără.

„Doamne, am avut o zi…Nu vreți să vă imaginați! Am lovit mașina, o porcărie. M-am urcat pe ceva pe care nu trebuia să mă urc. Nu am văzut senzori, nu am văzut nimic, nu era, nu știu…. A fost o neatenție, nu știu.

Efectiv, e un făcut… și asta mi-a stricat tot cheful. Chiar aveam nevoie de mașină în perioada asta. Aia e”, a spus Nicole Cherry pe Instagram.

Nicole Cherry s-a confruntat luna aceasta și cu probleme de sănătate

Nu e singura neplăcere trăită de Nicole Cherry luna aceasta. Munca multă și stresul și-au pus amprenta asupra sănătății sale.

La începutul lui decembrie, vedeta le-a dezvăluit urmăritorilor săi din mediul online că s-a confruntat cu mici problemele medicale.

Ea a publicat un videoclip în care apărea cu perfuzia în mână, însă i-a liniștit repede pe cei care o îndrăgesc și i-a asigurat că nu e nimic grav.

„Petrecere de seară, nu vă panicați, vin! Din seria: Ori la bal, ori la spital, am ales balul”, spunea Nicole Cherry, conform