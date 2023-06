Ladislau Boloni nu exclude o revenire în SuperLiga: „Pot vorbi cu toată lumea. Încă regret că n-am ajuns selecționer”

Antrenorul lui Metz a vorbit despre finalul nebun de sezon din Ligue 2 și de lupta pe care a avut-o la promovare cu Bordeaux, spunând că adversarii au fost beneficiarii unor decizii favorabile datorită notorietății clubului, altfel ar fi jucat în Liga 4.

Ladislau Boloni nu exclude o revenire în SuperLiga

o revenire în SuperLiga, spunând că este deschis la orice dialog dacă este cineva cu adevărat interesat de serviciile sale: „Eu nu pot să confirm ce gânduri au cei de la CFR, dar nu știu de unde s-a luat această știre, eu nu am fost în contact cu nimeni. Eu încerc să fiu politicos și aș sta de vorbă.

Chiar dacă mi se pare imposibil sau nu, sunt antrenor profesionist și pot vorbi cu toată lumea. Vreau să-l felicit pe domnul Burcă pentru promovare, e o veste bună pentru dinamoviști și pentru București. A pornit de la zero și a adus echipa în frunte, trebuie să ne scoatem pălăria în fața lui.

Când câștigi meciurile și ești neînvins presiunea crește. Am vrut să ne concentrăm doar pe următorul pas. Antrenorul a contat.

De foarte mult timp îmi doream să mă tund, simțeam că e părul prea lung, dar sunt superstițios și de-asta nu am vrut să mă tund. Eu sunt deosebit de superstițios cu mai multe lucruri. Antrenorii știu cât de greu este”.

„Eu cred că ar fi un pas făcut de Bordeaux, dar ei nu meritau să fie lăsați să joace în liga profesionistă, ei trebuiau să fie retrogradați în Liga 4. S-au închis ochii, pentru că e vorba despre Bordeaux.

Ei acum încearcă să se agațe de un lucru din regulament, dar eu din câte știu nu pot să facă asta. Problema e și că o altă echipă trebuie să retrogradeze.

Acum s-a prelungit cu încă o săptămână. De-asta se zvonește că la anul vor fi 19 echipe și nu 18. Eu nu cred că va fi posibil să promoveze Bordeaux”, a mai spus Laszlo Boloni, la TV .

„Încă regret că nu am preluat naționala!”

„Încă regret că n-am preluat naționala, eu nu știam că voi ajunge la Metz și că pot să ajung în prima ligă în Franța. Atunci când eram în discuții cu FRF, îmi doream să ajung selecționer, pentru că îmi doream să termin ciclul, de unde plecasem eu, să mă întorc acasă.

Doream să închei acest cerc și cred că aș fi putut să fiu util. Sigur, într-o carieră lungă, am avut și greutăți, am avut și momente când nu mi-a ieșit sau când ai greșit. Eu am greșit cel mai mult cu Monaco.

După ce am hotărât că nu accept acele condiții, am avut puterea să aleg alte proiecte. Îmi puneam întrebări logice atunci. Dacă vine un începător ca antrenor, înțeleg treaba asta. Dar dacă vine unul din Franța, care a antrenat mult, a demonstrat, nu înțelegeam de ce nu mi se dă mai mult timp. N-am găsit răspunsul!”, a .

„Într-adevăr, au fost deosebite săptămânile petrecute la Târgu Mureș, au fost grele, pentru că îmi era și teamă să accept, știind ce provocări am în fața mea, dar ca un copil mic mi-aș fi dorit să accept și să fac ceva precum Lucescu sau Dinu la națională.

Cu un Chiricheș, cu Stanciu, cu Tătărușanu am fi putut face o grupă mică, urmând să atragă alți 4-5 care să accepte gândirea mea despre fotbal și despre competiție. Așa aș fi putut face pasul înainte. A fost și încă e momentul ideal pentru a crea această grupă, pe care echipa națională să se bazeze”, a mai spus antrenorul lui Metz.