Larisa Udilă a trecut prin clipe de coșmar. S-a ars cu ceai și a fost nevoită să meargă la spital.

Medicii au făcut tot ce au putut pentru a o ajuta, iar bruneta speră că nu va rămâne cu urme.

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil a povestit tot ce s-a întâmplat.

Larisa Udilă a ajuns de urgență la spital. “Am urlat, am plâns”

Aceasta a postat o fotografie în mediul online și în mesaj anunța că s-a opărit cu ceai. Fanii s-au îngrijorat și mai tare atunci când au aflat că a ajuns de urgență la spital, pentru că avea dureri insuportabile.

Bruneta a povestit cum s-a întâmplat totul. Pentru că era răcită și nu se simțea foarte bine, a decis să se oprească într-o benzinărie și să cumpere un ceai.

La plecare, soțul său a lovit o bordura, iar Larisa Udilă și-a vărsat băutura pe picioare. Acum, cât mai repede și să nu-i rămână semne pe corp.

“În momentul în care am văzut că a intrat într-o bordură, de frică să nu cumva să-mi vină ceaiul fierbinte pe față, i-am dat drumul jos, dar tot a sărit din cană în spatele picioarelor. Am fost foarte supărată, am făcut o criză de nervi, am plâns, am urlat, am rămas și mai rău fără voce.

M-am dus la Spitalul de Arși, mi-am luat o cremă de acolo și am avut grijă să îngrijesc cât se poate de mult rana. Deocamdată încă arată foarte nașpa, dar sper să nu rămân cu semn”, a declarat bruneta

Bruneta nu va uita niciodată clipele cumplite prin care a trecut.

“Am suportat niște usturimi îngrozitoare și am adormit urlând.

Rana arată foarte urât, sunt două pete mai negre, pe piciorul meu și pe mine mă dezavantajează foarte tare asta pentru că jobul meu este să pozez, să fac filmulețe și atunci se vede orice aș îmbrăca scurt, dar sper că în timp nu se va mai vedea”, a mai spus fosta concurentă de la Bravo, ai stil.