Larisa Udilă, mari probleme în vacanță. Ce a pățit vedeta: ”Sunt foarte supărată”

Larisa Udilă a plecat în vacanță alături e familia ei. Se pare însă că vedeta avea să întâmpine și o serie de neplăceri. Un mic detaliu avea să îi ruineze întreaga vacanță. Și inclusiv fanii l-au observat, având în vedere cele mai recente postări ale acesteia.

Ce a pățit Larisa Udilă în vacanță

Pentru o vacanță superbă a devenit una dificilă. Vedeta a publicat mai multe imagini pe rețelele de socializare în care pare că se distrează de minune. Pe de altă parte, sunt persoane care au observat că aceasta are câteva urme ciudate pe nas.

Evident, Larisa Udilă a vrut să clarifice situația. Să nu uităm vă vedeta e mereu deschisă cu fanii săi și nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume. Și totuși ce a pățit aceata la nas? Este vorba despre niște probleme de sănătate, după cum a dezvăluit chiar ea.

Larisa Udilă are herpes, iar întreg nasul ei este afectat. Iar dincolo de faptul că aceasta poate fi sesizat în toate fotografiile, este și insuportabil. Vedeta le-a dezvăluit fanilor săi că de fiecare dată încearcă să se ferească de herpes, însă orice ar face, este aproape imposibil.

Aceasta simte un disconfort și de asemenea, o usturime, dar și o durere în zona respectivă. „Sunt foarte supărată! Este acel herpes de care mă feresc mereu și iată că de data aceasta nu m-am ferit cum a trebuit. Mă doare, mă ustură și mă mănâncă”, a declarat vedeta pe InstaStory.

Vedeta a avut și alte probleme de sănătate

Și nu este prima oară când aceasta vorbește despre problemele de sănătate. Înainte să aibă herpes, mai exact în urmă cu doar o săptămână, Larisa Udilă le povestea fanilor săi că se confruntă cu o răceală destul de puternică care de asemenea îi provoacă o stare de rău.

Tot atunci, aceasta povestea că a luat răceala de la mama ei. La rândul ei, femeia a luat-o din avion, însă se pare că a durat până când virusul s-a răspândit. Larisa Udilă preciza că resimte dureri în gât și de asemenea, că nasul îi este înfundat.

„Eu am captat o răceală de la mama care a luat-o din avion și se pare că am luat-o destul de târziu eu. De-abia astăzi începe să își pună stăpânire pe gâtul meu și pe nas, am nasul foarte înfundat. Sper să treacă repede”, a precizat vedeta pe InstaStory.

La acel moment vedeta nu înțelegea cum este posibil, având în vedere că ambii au stat doar în casă.