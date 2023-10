Laszlo Dioszegi lasă afacerile din Germania pentru CFR Cluj – Sepsi. Exclusiv

Laszlo Dioszegi a prefațat pentru FANATIK meciul din Gruia cu CFR Cluj. își lasă afacerile și se întoarce de urgență în România pentru a fi prezent pe stadion. Duelul e programat în Gruia, joi, 5 octombrie, de la ora 20:00.

Laszo Dioszegi, gest frumos pentru jucătorii lui Sepsi înainte de meciul cu CFR Cluj: „Sunt îndrăgostit de fotbal”

Covăsnenii au nu mai puțin de șapte absenți, însă jucătorii i-au promis lui Dioszegi că vor arăta cu totul altfel împotriva fostei campioanei a României: „Avem multe probleme, dar o să încercăm să facem un meci mare. Jucătorii au promis că o să dea totul și sperăm că o să spargem ghinionul și să facem un rezultat bun după trei eșecuri”.

Laszlo Dioszegi a decis chiar să organizeze o masă înainte de acest meci extrem de important: „Nu i-am băgat în ședință. Am fost acum 2-3 zile la iarbă verde ca să ne destindem puțin și să discutăm și între noi, să fim o familie. Am mers într-o localitate lângă Sfântu Gheorghe și am mâncat un purcel pe malul unui lac. Ne-am destins puțin ca să refacem moralul băieților și trebuie puțină distracție. Suntem împreună și la greu și la bine”.

, însă echipa i-a promis o schimbare majoră: „Am fost supărat nu pentru că am pierdut la Farul. Nu mi-a plăcut atitudinea jucătorilor. Am vorbit cu ei și au promis că vor arăta altfel cu CFR Cluj. Sper că se vor ține de cuvânt și revenim unde am fost acum 2 luni”.

Laszlo Dioszegi se întoarce din Germania pentru meciul cu CFR Cluj: „Ajung cu 2 ore înainte. Sper să nu întârzie avionul”

Laszlo Dioszegi vrea să fie alături de echipă, deși este plecat din țară și va sosi de urgență: „Voi veni cu avionul din Germania și ajung la 18:10, cu mai puțin de două ore înainte de meci la Cluj. Sper să nu întârzie avionul foarte mult. Vin de la Nurenberg sunt la o fabrică de pâine aici, facem niște probe la un produs de patiserie. Eu plec de la 12 de la fabrică să ajung la aeroport. Pentru mine fotbalul e totul”.

Dioszegi a vorbit și despre problemele de lot cu care se confruntă Liviu Ciobotariu: „Nu ne putem baza pe Ninaj care are 4 galbene și e suspendat, Denis Ciobotariu are o ruptură și va lipsi mai mult. Păun încă nu și-a revenit, Rodriguez nu știu dacă poate să joace”.

Patronul lui Sepsi a găsit o explicație și pentru căderea echipei: „Eu am vorbit cu jucătorii și mi-au dat o explicație pentru ce se întâmplă. La meciul de la Bodo Glimt jucătorii s-au dăruit și au luptat 130 de minute pe acel teren sintetic extrem de greu și toată energia lor s-a stors. După acel meci am jucat foarte slab, parcă aveau plumb în picioare.

Ciobi i-a lăsat acasă vreo 5-6 zile să se odihnească. Au fost afectați psihic pentru că au fost și 2-3 greșeli de arbitraj și puteam fi în grupe. Trebuie să uităm tot ce s-a întâmplat și să începem cu o foaie albă. Dacă vom redeveni echipa din Europa vom fi greu de bătut”.

Cum vede Sepsi lupta la titlu: „O văd pe FCSB mare favorită”

Dioszegi crede că echipa lui Mandorlini este o surpriză și va fi greu să oprească FCSB: „CFR-ul e o echipă bună. Sincer eu nu am crezut că vor avea atâtea victorii anul ăsta pentru că au schimbat toată echipa. Dacă cineva mi-ar fi zis că CFR-ul o să fie pe locul 2 eu aș fi zis că nu are cum. Au pierdut doar două meciuri.

Eu o văd pe FCSB însă mare favorită la titlu, nu pentru că ne-a dat o lecție de fotbal, ci pentru că are jucători tineri dornici și nu a mai luat titlul de opt ani. CFR-ul e acolo și poate oricând să producă surpriza.

Rapidul joacă bine, dar parcă lipsește ceva. Nu se știe însă că se înjumătățesc punctele și cu 3-4 meciuri bune se bate la titlu. Craiova în ultimul timp începe să acumuleze puncte și cred că va fi în primele 4. Pe Farul sincer nu văd să lupte la titlu, dar la play-off da. Sunt patru echipe care se bat la titlu”.

Sepsi și lupta la play-off: „Sunt 4-5 echipe pe 2 locuri libere”

Laszlo Dioszegi știe cu cine o să se bată Sepsi pentru calificarea în play-off: „O să rămână iar un singur loc pentru care o să lupte mai multe echipe. Petrolul are rezultate bune, un lot închegat și bun. De Hermannstadt ce să mai discutăm? Echipă bună. FC U Craiova e puțin oscilantă și clachează când toată lumea așteaptă să facă meciuri bune și invers, când produc surprize atunci când te aștepți mai puțin. Sunt 4-5 echipe pe 2 locuri libere”.

Omul de afaceri e convins că Sepsi poate pleca din Gruia măcar cu un punct: „A sosit timpul să facem un meci bun și noi jucăm pentru noi, nu pentru FCSB sau alte echipe. Putem scoate cel puțin un rezultat de egalitate. Putem să pierdem, dar să o facem cu demnitate. Asta e mentalitatea noastră la Sfântu Gheorghe”.

Liviu Ciobotariu în pericol? „Dacă jucăm ca în ultimele 3 meciuri 100% obiectivul nostru e în pericol”

Laszlo Dioszegi recunoaște că în acest moment jocul nu este unul de play-off: „Dacă jucăm ca în ultimele trei meciuri 100% obiectivul nostru e în pericol. Mai sunt multe etape și avem două meciuri mai puțin. Cu patru puncte din cele două restanțe am putea urca până pe locul 5”.

Cu toate acestea, nu se pune problema înlocuirii antrenorului: „Nu ne gândim așa de departe și nu are rost să discutăm despre demitere. Ar fi ridicol. Nu suntem genul ăsta de oameni. Ciobi e un antrenor foarte bun și trebuie lăsat în pace să arate ce știe. Deci clar nu e cazul. Avem un lot destul de bun și trebuie să avem încredere în staff și nu are rost să aducem jucători acum.

Chiar dacă nu vom reuși să ajungem în play-off nu e un capăt de țară și atunci luptăm pentru locul 7 și cupele europene. Pentru noi e important să ajungem în play-off. Dar putem ajunge în cupele europene și dacă prindem locul 7”.

Dioszegi are în final un mesaj și pentru cei care se îndoiesc de faptul că Sepsi își va apăra corect șanse în fața CFR-ului: „Sincer vă spun dacă după tot ce s-a întâmplat cu Petrila care a fost la noi împrumut și acum e la Rapid, nu cred că mai există cineva în România care știe de fotbal că o să fie vreodată ceva între Sepsi și CFR.

Cred că atunci a fost o fericire pentru mine pentru că 50.000 de euro ar fi fost buni pentru noi, dar au fost numai vorbe aruncate în vânt. Să fie clar, Sepsi nu o să fie niciodată cu o echipă în relații mai bune decât cu celelalte echipe”.